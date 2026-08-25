Διαφωνία Φερστάπεν και Στέλα για τα μονοθέσια του 2026 στη Formula 1

Μια ενδιαφέρουσα τεχνική συζήτηση έχει προκύψει στον κόσμο της Formula 1, με τον Μαξ Φερστάπεν και τον Αντρέα Στέλα της McLaren να διαφωνούν σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μονοθεσίων του 2026. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing πιστεύει ότι η φετινή γενιά μονοθεσίων επιτρέπει στους οδηγούς να προσεγγίζουν ευκολότερα το όριο, ειδικά στις κατατακτήριες δοκιμές. Αντίθετα, ο επικεφαλής της McLaren υποστηρίζει ότι τα νέα αυτοκίνητα είναι πιο απρόβλεπτα και απαιτητικά από τους προκατόχους τους.

Η συζήτηση για το όριο των μονοθεσίων

Οι μικρές διαφορές που καταγράφηκαν ανάμεσα στους teammates στο Grand Prix Ολλανδίας αποτέλεσαν την αφορμή για την έναρξη αυτής της τεχνικής συζήτησης. Ο Μαξ Φερστάπεν εξέφρασε την άποψη ότι η φετινή γενιά μονοθεσίων διευκολύνει τους οδηγούς στο να φτάσουν πιο εύκολα στο όριο των δυνατοτήτων τους. Αυτή η τάση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών.

Στην αντίθετη πλευρά, ο Αντρέα Στέλα, επικεφαλής της McLaren, διατηρεί εντελώς διαφορετική άποψη. Ο Ιταλός υποστηρίζει ότι τα νέα αυτοκίνητα, που αποτελούν τη φετινή γενιά, είναι στην πραγματικότητα πιο απρόβλεπτα και απαιτητικά στην οδήγηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα.

Η οπτική του Μαξ Φερστάπεν

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν, θεωρεί ότι οι εμφανίσεις ορισμένων οδηγών δεν ήταν έκπληξη. Πιστεύει ότι τα χαρακτηριστικά των φετινών μονοθεσίων περιορίζουν το περιθώριο με το οποίο ένας οδηγός μπορεί να ξεχωρίσει στον έναν γρήγορο γύρο. Ο ίδιος δήλωσε πως «Πιστεύω ότι αυτό ισχύει κυρίως στις κατατακτήριες. Με αυτά τα μονοθέσια είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις το όριο.»

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής επεσήμανε επίσης ότι σε αρκετά σημεία υπάρχει έλλειμμα ενέργειας από την μπαταρία, γεγονός που καθιστά ευκολότερο τον σωστό συνδυασμό όλων των στοιχείων του γύρου. Αυτή την τάση την παρατηρεί σε ολόκληρο το grid, όχι μόνο στους οδηγούς που συνδέονται με τη Red Bull, καθώς «Όλοι βρίσκονται συνεχώς μέσα στο ένα ή στα δύο δέκατα. Αν κάποιος κάνει πολύ κακές κατατακτήριες, η διαφορά μπορεί να φτάσει στα τρία δέκατα. Τα περιθώρια είναι πάντοτε εξαιρετικά μικρά. Το είδαμε και με τον Yuki, ο οποίος βρέθηκε αμέσως πολύ κοντά».

Παραδείγματα από το Grand Prix Ολλανδίας

Το Grand Prix στο Ζάντβορτ παρείχε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που τροφοδότησαν τη συζήτηση. Ο Λίαμ Λόσον αγωνίστηκε εκτάκτως με τη Red Bull, αντικαθιστώντας τον τραυματία Ίσακ Χατζάρ. Κατάφερε να προκριθεί στην όγδοη θέση, μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν, παρόλο που ήταν η πρώτη του φορά με το συγκεκριμένο μονοθέσιο.

Την ίδια στιγμή, ο Γιούκι Τσουνόντα επέστρεψε στην ενεργό δράση με τη Racing Bulls. Παρά το γεγονός ότι ήταν το πρώτο του αγωνιστικό τριήμερο στη φετινή σεζόν, πλησίασε αμέσως τον Άρβιντ Λίντμπλαντ, τον teammate του. Αυτές οι επιδόσεις, σύμφωνα με τον Φερστάπεν, ενισχύουν την άποψή του για την ευκολότερη προσέγγιση του ορίου με τα τρέχοντα μονοθέσια.

Η αντίθετη ανάγνωση του Αντρέα Στέλα

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, έχει μια εντελώς διαφορετική ερμηνεία των δεδομένων. Επισήμανε ότι τόσο ο Λάντο Νόρις όσο και ο Όσκαρ Πιάστρι, οι οδηγοί της ομάδας του, χαρακτηρίζουν τα φετινά μονοθέσια δύσκολα στην οδήγηση. Ο Στέλα ανέφερε συγκεκριμένα: «Δεν γνωρίζω τι συμβαίνει στις άλλες ομάδες, όμως και οι δύο οδηγοί μας χαρακτηρίζουν αυτά τα μονοθέσια δύσκολα στην οδήγηση.»

Σύμφωνα με τον Ιταλό, την προηγούμενη χρονιά παρατηρούνταν πολύ μικρότερες αποκλίσεις ανάμεσα στους οδηγούς της McLaren. Φέτος, ωστόσο, η διαφορά μπορεί να γίνει σημαντικά μεγαλύτερη, ειδικά όταν ένας οδηγός ξεκινήσει ένα αγωνιστικό τριήμερο χωρίς την απαραίτητη αυτοπεποίθηση. Αυτό υποδηλώνει μεγαλύτερη δυσκολία στην προσαρμογή και την εύρεση του κατάλληλου στησίματος.

Οι πηγές δυσκολίας κατά τον Στέλα

Ο Αντρέα Στέλα προσδιόρισε δύο διαφορετικές πηγές για τη δυσκολία στην οδήγηση των φετινών μονοθεσίων. Η πρώτη πηγή εντοπίζεται στο πλαίσιο του αυτοκινήτου. Τα μικρότερα ελαστικά, σε συνδυασμό με τη μειωμένη κάθετη δύναμη και το χαμηλότερο επίπεδο πρόσφυσης, έχουν ως αποτέλεσμα οι αντιδράσεις του μονοθεσίου να είναι πιο απότομες και λιγότερο προβλέψιμες για τους οδηγούς.

Η δεύτερη πηγή δυσκολίας, αν και δεν αναλύεται περαιτέρω στην παρούσα πηγή, υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των σύγχρονων μονοθεσίων της Formula 1. Αυτοί οι παράγοντες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της McLaren, καθιστούν την οδήγηση πιο απαιτητική και αυξάνουν την πρόκληση για τους οδηγούς να διατηρήσουν σταθερά υψηλές επιδόσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta