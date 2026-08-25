Κλήρωση Eurojackpot και Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της 25ης Αυγούστου 2026

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, δύο σημαντικές κληρώσεις παιχνιδιών τύχης που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον χιλιάδων παικτών. Η κλήρωση του Eurojackpot μοίρασε ένα εντυπωσιακό ποσό 39 εκατομμυρίων ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Παράλληλα, το Τζόκερ διένειμε τουλάχιστον 4,7 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία, ανακοινώνοντας τους τυχερούς αριθμούς της ημέρας. Οι παίκτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ελέγξουν τα δελτία τους και να διαπιστώσουν αν συγκαταλέγονται στους τυχερούς.

Τα αποτελέσματα του Eurojackpot

Η κλήρωση του Eurojackpot διεξήχθη σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο να περιμένει τους νικητές. Το συνολικό ποσό που διεκδικήθηκε και μοιράστηκε στην πρώτη κατηγορία ανήλθε στα 39 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα δελτία τους. Μέσω του ελέγχου αυτού, μπορούν να διαπιστώσουν αν έχουν επιτύχει κάποια από τις διαθέσιμες κατηγορίες κερδών, διεκδικώντας μέρος του μεγάλου ποσού.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του Τζόκερ

Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Αυγούστου, ανακοινώθηκαν οι αριθμοί που χαρίζουν τα μεγάλα κέρδη. Οι τυχεροί αριθμοί για την κλήρωση με αριθμό 3109 είναι οι εξής: 24, 33, 28, 20, 10.

Ο τυχερός αριθμός Τζόκερ που συμπληρώνει τον νικηφόρο συνδυασμό είναι το 7. Για την κλήρωση 3110, οι τυχεροί αριθμοί ήταν επίσης 24, 33, 28, 20, 10 και Τζόκερ το 7, μοιράζοντας 4.700.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ στην πρώτη κατηγορία

Η σημερινή κλήρωση του Τζόκερ, η οποία διεξήχθη την Τρίτη 25 Αυγούστου, μοίρασε ένα σημαντικό ποσό στην πρώτη κατηγορία. Συγκεκριμένα, οι παίκτες διεκδίκησαν τουλάχιστον 4.700.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 4.400.000 ευρώ.

Στην πρώτη κατηγορία, όπου απαιτούνται 5+1 σωστές προβλέψεις, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών. Επιπλέον, το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ για την πρώτη κατηγορία έχει πλέον οριστεί στα 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά), σημειώνοντας αύξηση από τα 600.000 ευρώ που ίσχυαν παλαιότερα.

Νέοι κανόνες καταβολής κερδών στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ

Στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ, που αφορά τις 5 σωστές προβλέψεις, έχουν εφαρμοστεί νέοι κανόνες σχετικά με την καταβολή των κερδών. Το έπαθλο είναι πλέον σταθερό και ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα ανώτατο όριο καταβολής για το συνολικό έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο έχει οριστεί στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά). Αυτό σημαίνει ότι αν προκύψουν μέχρι 20 νικητές, ο κάθε ένας θα λάβει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που οι νικητές της δεύτερης κατηγορίας είναι περισσότεροι από 20, τότε το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν προκύψουν 25 νικητές, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά), αντί για το σταθερό ποσό των 100.000 ευρώ.

Διαδικτυακή συμμετοχή στο Τζόκερ

Για τους παίκτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Τζόκερ, η διαδικτυακή συμμετοχή είναι δυνατή μέσω της πλατφόρμας allwyn.gr. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει εύκολα από οποιαδήποτε συσκευή, είτε πρόκειται για υπολογιστή, είτε για κινητό τηλέφωνο, είτε για tablet.

Μετά την ολοκλήρωση των κληρώσεων, οι παίκτες μπορούν να επισκεφθούν τις σχετικές ιστοσελίδες για να ελέγξουν τα δελτία τους και να διαπιστώσουν αν έχουν κερδίσει σε κάποια από τις διαθέσιμες κατηγορίες, τόσο για το Eurojackpot όσο και για το Τζόκερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader, Ieidiseis