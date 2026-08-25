Έξαρση σαλμονέλας στο Βέλγιο: Τουλάχιστον 306 κρούσματα από μολυσμένα αυγά

Μια πρωτοφανής έξαρση σαλμονέλας έχει προσβάλει τουλάχιστον 306 ανθρώπους στο Βέλγιο, έπειτα από την κατανάλωση μολυσμένων αυγών. Η βελγική υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων, γνωστή ως AFSCA, ανακοίνωσε την Τρίτη, 25 Αυγούστου, τα κρούσματα, τα οποία συνδέονται με μια πτηνοτροφική μονάδα στη Φλάνδρα. Το συγκεκριμένο στέλεχος του βακτηρίου εντοπίστηκε στο αγρόκτημα, με τις αρχές να έχουν ήδη προβεί σε ενέργειες για τον περιορισμό της εξάπλωσης, συμπεριλαμβανομένων ανακλήσεων προϊόντων και του κλεισίματος της μονάδας.

Πρωτοφανής συρροή κρουσμάτων

Η υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων του Βελγίου (AFSCA) επιβεβαίωσε ότι όσοι εκδήλωσαν συμπτώματα μολύνθηκαν από ένα στέλεχος σαλμονέλας που εντοπίστηκε στην εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα. Ο επίσημος αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται σε 306, ωστόσο, μία εκπρόσωπος Τύπου της AFSCA δήλωσε ότι ο πραγματικός αριθμός των νοσούντων είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι δεν υποβλήθηκαν σε εξετάσεις, καθώς είτε τα συμπτώματά τους ήταν ήπια είτε δεν εμφάνισαν κανένα σύμπτωμα.

Η ίδια αξιωματούχος επισήμανε ότι, παρόλο που η σαλμονέλα είναι σχετικά συνήθης στο Βέλγιο, η τρέχουσα συρροή κρουσμάτων είναι πρωτοφανής σε μέγεθος και αριθμό νοσούντων. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε καταγραφεί τόσο μεγάλη έξαρση με τόσους πολλούς ανθρώπους να έχουν νοσήσει από το βακτήριο. Παρά την εκτεταμένη μόλυνση και τον μεγάλο αριθμό των προσβληθέντων, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι από την έξαρση αυτή, γεγονός που αποτελεί μια θετική πτυχή της κατάστασης.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Η AFSCA, η ομοσπονδιακή υπηρεσία για την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας, είχε καταγράψει αρχικά τη μόλυνση τον Μάιο, λαμβάνοντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Συγκεκριμένα, εκδόθηκε εντολή ανάκλησης των προϊόντων που προέρχονταν από την πτηνοτροφική μονάδα και έκλεισε αρχικά μια μονάδα εκτροφής χηνών που ανήκε στο αγρόκτημα της Φλάνδρας, στο βόρειο τμήμα του Βελγίου.

Καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων συνέχιζε να αυξάνεται και να καταμετράται, οι αρχές προχώρησαν σε περαιτέρω, πιο δραστικές ενέργειες. Στις 10 Αυγούστου, εκδόθηκε μια δεύτερη εντολή ανάκλησης, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο ολόκληρου του αγροκτήματος. Επιπλέον, τα πτηνά που βρίσκονταν στη μονάδα σφαγιάστηκαν, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί οριστικά η πηγή της εξάπλωσης του βακτηρίου της σαλμονέλας και να προστατευθεί η δημόσια υγεία.

Η εταιρεία διανομής και η έκταση της μόλυνσης

Η εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για την εμπορία των μολυσμένων αυγών ταυτοποιήθηκε ως η Laerco BV. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters για σχολιασμό σχετικά με το περιστατικό και τις κατηγορίες που την αφορούν, διατηρώντας σιγή ιχθύος επί του θέματος.

Η έκταση της μόλυνσης εκτιμάται ότι είναι σημαντική και ανησυχητική, καθώς υπολογίζεται πως έως και 2 εκατομμύρια αυγά που ενδεχομένως ήταν μολυσμένα με το βακτήριο της σαλμονέλας πουλήθηκαν στην αγορά. Τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν όχι μόνο στο Βέλγιο, αλλά και στο γειτονικό Λουξεμβούργο, όπου η τοπική υγειονομική υπηρεσία προχώρησε επίσης στην έκδοση εντολής ανάκλησης, προκειμένου να προστατεύσει τους δικούς της καταναλωτές.

Συνεχίζεται ο κίνδυνος παρά τις ανακλήσεις

Παρά τις άμεσες ενέργειες των αρχών και τις εκτεταμένες ανακλήσεις των προϊόντων από την αγορά, η εκπρόσωπος Τύπου της AFSCA τόνισε ότι ο κίνδυνος για την εμφάνιση νέων κρουσμάτων δεν έχει εκλείψει πλήρως. Κάποια από τα μολυσμένα αυγά ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη σε κουζίνες καταναλωτών, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί για τις ανακλήσεις ή να μην έχουν προλάβει να τα αποσύρουν, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμφάνιση περισσότερων κρουσμάτων στο μέλλον.

Ωστόσο, η υπηρεσία υπενθυμίζει ότι το σωστό μαγείρεμα των αυγών μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο προσβολής από τη σαλμονέλα. Αυτή η απλή, αλλά αποτελεσματική ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει ως ένα κρίσιμο προστατευτικό μέτρο για τους καταναλωτές που ενδεχομένως έχουν στην κατοχή τους αυγά από τις παρτίδες που επηρεάστηκαν, συμβάλλοντας στην αποφυγή περαιτέρω μολύνσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader