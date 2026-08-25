Το ρωσικό υποβρύχιο Khabarovsk με τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon βγήκε για δοκιμές στη θάλασσα

Το Khabarovsk, το νέο ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο που μπορεί να μεταφέρει έως έξι πυρηνικές τορπίλες Poseidon, βγήκε για πρώτη φορά στη θάλασσα για δοκιμές. Η έξοδος του υποβρυχίου πραγματοποιήθηκε χωρίς επίσημη ανακοίνωση και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εν μέσω αυξημένης έντασης με τη Βρετανία.

Οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές του Khabarovsk

Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ειδικού σκοπού Khabarovsk αναχώρησε από το Σεβεροντβίνσκ στα μέσα Αυγούστου. Οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές του πραγματοποιήθηκαν στη Λευκή Θάλασσα, με ρωσικά στρατιωτικά ιστολόγια να τοποθετούν την έξοδο στις 16 ή 17 Αυγούστου.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον δυτικών αναλυτών. Το Khabarovsk σχεδιάστηκε ειδικά για να μεταφέρει τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon, οι οποίες αποτελούν ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα όπλα του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου. Το υποβρύχιο, με βάρος περίπου 10.000 τόνων, φέρεται να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει έως και έξι τορπίλες Poseidon.

Οι δυνατότητες της πυρηνικής τορπίλης Poseidon

Η Poseidon δεν είναι μια συμβατική τορπίλη, αλλά ένα αυτόνομο, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο όχημα. Έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή και να διανύει πολύ μεγάλες αποστάσεις χωρίς την ανάγκη πληρώματος.

Οι ακριβείς δυνατότητές της παραμένουν απόρρητες, ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Telegraph, το όπλο φέρεται να έχει εμβέλεια άνω των 6.000 μιλίων, δηλαδή περίπου 9.600 χιλιομέτρων. Θεωρητικά, μπορεί να επιχειρεί σε βάθη έως και 1.000 μέτρα. Η λογική πίσω από την ανάπτυξή της είναι η δυνατότητα εκτόξευσης μακριά από τον στόχο και η αυτόνομη κίνησή της κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, προτού φτάσει κοντά σε παράκτια εγκατάσταση.

Η Μόσχα έχει υποστηρίξει κατά καιρούς ότι μια πυρηνική έκρηξη κοντά σε ακτές θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες. Ωστόσο, το πραγματικό μέγεθος μιας τέτοιας επίδρασης παραμένει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ειδικών.

Έξαρση της ρωσικής πυρηνικής ρητορικής

Η πρώτη θαλάσσια δοκιμή του Khabarovsk συμπίπτει με μια νέα έξαρση της ρωσικής πυρηνικής ρητορικής, με τη Βρετανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο παρουσιαστής της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, έχει καλέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να χρησιμοποιήσει την Poseidon εναντίον της Βρετανίας.

Ο Σολοβιόφ επικαλείται τη στρατιωτική στήριξη του Λονδίνου προς την Ουκρανία, καθώς και τη χρήση βρετανικής τεχνολογίας σε ουκρανικά πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία. Σε μια χαρακτηριστική δήλωσή του, ο Σολοβιόφ πρότεινε να δοθούν στους Βρετανούς «τρεις ημέρες» για να μάθουν να αναπνέουν κάτω από το νερό πριν από ένα πλήγμα με Poseidon. Επιπλέον, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο έχει προειδοποιήσει ότι όσο αυξάνεται η βρετανική βοήθεια προς την Ουκρανία, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το «τίμημα» για τη Βρετανία.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών για τη χρήση του όπλου

Παρά την εικόνα του «όπλου της Αποκάλυψης» που συνοδεύει την Poseidon, ειδικοί που μίλησαν στην Telegraph εκτιμούν ότι η χρήση της εναντίον μιας χώρας όπως η Βρετανία είναι εξαιρετικά απίθανη. Αυτή η εκτίμηση ισχύει εκτός ενός ήδη εξελισσόμενου πυρηνικού πολέμου.

Μεταξύ αυτών των ειδικών, ο Ρίτσαρντ Κόνολι, ειδικός στη ρωσική αμυντική πολιτική, έχει εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με το θέμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta