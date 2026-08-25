Δημοσιογράφοι του AFP δέχτηκαν επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) δέχτηκαν επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους σήμερα, κατά τη διάρκεια κάλυψης των εντάσεων με τους Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η επίθεση σημειώθηκε στο χωριό Τζανάτα, κοντά στη Βηθλεέμ, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και τις μαρτυρίες των ίδιων των δημοσιογράφων. Τα οχήματα της δημοσιογραφικής ομάδας υπέστησαν επίσης σοβαρές ζημιές.

Η επίθεση στους δημοσιογράφους του AFP

Η ομάδα των τριών δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων είχε μεταβεί στο χωριό Τζανάτα με σκοπό να συναντήσει Ισραηλινούς ακτιβιστές. Αυτοί οι ακτιβιστές οργάνωναν επισκέψεις αλληλεγγύης σε Παλαιστίνιους κατοίκους, οι οποίοι έχουν υποστεί βία και εκφοβισμό από Ισραηλινούς εποίκους στην περιοχή. Οι εντάσεις ήταν ήδη αυξημένες, καθώς οι έποικοι είχαν πρόσφατα αποκλείσει έναν αυτοκινητόδρομο στην περιοχή.

Μετά από μια συμπλοκή που ξέσπασε μεταξύ των εποίκων και των ακτιβιστών, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Ισραηλινοί στρατιώτες έδωσαν εντολή στους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από την περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την ως «κλειστή στρατιωτική ζώνη». Ωστόσο, δύο επιπλέον αυτοκίνητα που μετέφεραν εποίκους εισέβαλαν τότε στην περιοχή, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Οι έποικοι, ανάμεσά τους πολλοί και παιδιά, άρχισαν να πετούν πέτρες προς τους δημοσιογράφους και τους ακτιβιστές. Ένας δημοσιογράφος του AFP κατάφερε να αποφύγει μία από τις πέτρες, αλλά στη συνέχεια δέχτηκε χτύπημα στο πηγούνι με ένα μπαστούνι από ένα παιδί, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει ελαφρά. Κατά την επιστροφή τους, οι δημοσιογράφοι διαπίστωσαν ότι τα δύο αυτοκίνητά τους, τα οποία ήταν σταθμευμένα στο σημείο, είχαν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με τα πίσω παρμπρίζ σπασμένα και τα λάστιχα σκασμένα.

Η παρουσία των ακτιβιστών και η εμπλοκή των στρατιωτών

Οι Ισραηλινοί ακτιβιστές είχαν οργανώσει τις επισκέψεις αλληλεγγύης ως απάντηση στη βία και τον εκφοβισμό που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι από τους εποίκους. Η παρουσία τους στην περιοχή υπογράμμιζε τις συνεχιζόμενες εντάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι. Η συμπλοκή μεταξύ των εποίκων και των ακτιβιστών ήταν το έναυσμα για την περαιτέρω κλιμάκωση των γεγονότων.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες, αφού ξέσπασε η συμπλοκή, παρενέβησαν δίνοντας εντολή στους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν. Ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως «κλειστής στρατιωτικής ζώνης» αποτελεί μια κοινή πρακτική σε περιοχές με αυξημένες εντάσεις στη Δυτική Όχθη. Η εμφάνιση δύο επιπλέον οχημάτων με εποίκους αμέσως μετά την εντολή των στρατιωτών συνέβαλε στην περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και την επίθεση κατά των παρευρισκομένων.

Οι τραυματίες και οι ζημιές

Συνολικά, πέντε άτομα χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες για τα τραύματά τους, όπως ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος. Οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν επίσης ότι είδαν τουλάχιστον έναν Ισραηλινό ακτιβιστή να παραλαμβάνεται από παλαιστινιακό ασθενοφόρο, υποδηλώνοντας την έκταση των τραυματισμών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Πέρα από τους τραυματισμούς, οι υλικές ζημιές ήταν επίσης σημαντικές. Τα δύο αυτοκίνητα των δημοσιογράφων του AFP, τα οποία ήταν σταθμευμένα στο σημείο των επεισοδίων, βρέθηκαν με σπασμένα πίσω παρμπρίζ και σκασμένα λάστιχα. Αυτή η πράξη βανδαλισμού προστέθηκε στην επίθεση που δέχτηκε η δημοσιογραφική ομάδα κατά την εκτέλεση του καθήκοντός της.

Το πλαίσιο των οικισμών στη Δυτική Όχθη

Η Δυτική Όχθη αποτελεί μια περιοχή όπου οι εντάσεις είναι συχνές, λόγω της παρουσίας μεγάλου αριθμού Ισραηλινών εποίκων. Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς σε αυτή την περιοχή, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Αυτοί οι οικισμοί βρίσκονται ανάμεσα σε σχεδόν τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους κατοίκους, δημιουργώντας ένα περίπλοκο και συχνά εκρηκτικό περιβάλλον.

Το Ισραήλ κατέλαβε το έδαφος της Δυτικής Όχθης μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967. Έκτοτε, η επέκταση των οικισμών έχει αποτελέσει σημείο τριβής και διαφωνιών σε διεθνές επίπεδο, με τις διεθνείς οργανώσεις να τονίζουν την παρανομία τους και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα των Παλαιστινίων.

Η κλιμάκωση της βίας από τους εποίκους

Η βία από τους Ισραηλινούς εποίκους έχει αυξηθεί δραστικά τους τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, παρατηρείται σχεδόν καθημερινά κλιμάκωση των επιθέσεων. Αυτές περιλαμβάνουν επιδρομές εναντίον παλαιστινιακών χωριών, παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς των κατοίκων.

Η πρόσφατη ενέργεια των εποίκων να αποκλείσουν έναν αυτοκινητόδρομο στην περιοχή του Τζανάτα είναι ένα ακόμη παράδειγμα αυτής της κλιμακούμενης βίας. Τέτοιες ενέργειες συμβάλλουν στην περαιτέρω όξυνση των σχέσεων και δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας για τους Παλαιστίνιους, ενώ παράλληλα δυσχεραίνουν το έργο των δημοσιογράφων που προσπαθούν να καλύψουν τα γεγονότα.

Με πληροφορίες από: Topontiki