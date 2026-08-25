Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Μόσχα, άγνοια δηλώνει το Κρεμλίνο

Ένα αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος, τύπου Boeing C-17 Globemaster III, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα ερωτήματα και σχολιασμό, καθώς ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πλήρη άγνοια για την εν λόγω πτήση. Ο Πεσκόφ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, εντείνοντας περαιτέρω το μυστήριο γύρω από την παρουσία του στρατιωτικού αεροσκάφους στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας.

Η ασυνήθιστη διαδρομή και η προσγείωση στη Μόσχα

Η παρουσία του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους επιβεβαιώθηκε από τον ιστοχώρο Flightradar24, ο οποίος παρακολουθεί τις πτήσεις παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστοχώρου, το Boeing C-17 Globemaster III της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη ρωσική πρωτεύουσα. Το Flightradar24 χαρακτήρισε το γεγονός ως «έναν ασυνήθιστο επισκέπτη στη Μόσχα σήμερα το πρωί», υπογραμμίζοντας την έκτακτη φύση της άφιξης.

Οι λεπτομέρειες της πτήσης, όπως καταγράφηκαν από τον ιστοχώρο, δείχνουν ότι το αεροπλάνο ξεκίνησε το ταξίδι του από την αεροπορική βάση Andrews στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών στις 23 Αυγούστου. Ο αρχικός του προορισμός ήταν η Ρίγα, η πρωτεύουσα της Λετονίας, όπου παρέμεινε για δύο ολόκληρες ημέρες. Μετά την παραμονή του στη Ρίγα, το αεροσκάφος πέταξε απευθείας προς τη Μόσχα, ακολουθώντας μια διαδρομή που θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη για ένα αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος.

Το Boeing C-17 Globemaster III: Χαρακτηριστικά και δυνατότητες

Το Boeing C-17 Globemaster III είναι ένα βαρύ στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη διεξαγωγή διηπειρωτικών πτήσεων μεταφοράς φορτίου. Η κατασκευή του επιτρέπει τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων υλικού και εξοπλισμού σε μεγάλες αποστάσεις, καθιστώντας το ένα από τα πιο ευέλικτα και απαραίτητα αεροσκάφη για τις στρατιωτικές δυνάμεις.

Πέρα από τις δυνατότητες μεταφοράς φορτίου, το συγκεκριμένο αεροσκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και για τη μεταφορά προσωπικού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρήσης του είναι η μεταφορά της θωρακισμένης λιμουζίνας του Ντόναλντ Τραμπ, γνωστής ως «Beast», στην Κίνα τον Μάιο του 2026, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Σι Τζινπίνγκ. Επιπλέον, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε χρησιμοποιήσει ένα Globemaster για τις μετακινήσεις του κατά την επίσκεψή του στα κράτη του Περσικού Κόλπου, γεγονός που αναδεικνύει την ευρεία γκάμα των αποστολών που μπορεί να αναλάβει το αεροσκάφος.

Προηγούμενες αφίξεις και σενάρια

Ρωσικά ΜΜΕ έχουν αναφέρει ότι η τωρινή άφιξη του Boeing C-17 Globemaster III στη Μόσχα αποτελεί την πρώτη εμφάνιση αεροσκάφους αυτού του τύπου στη ρωσική πρωτεύουσα από το 2017. Αυτή η πληροφορία προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στο μυστήριο που περιβάλλει την τρέχουσα πτήση, καθώς τέτοιες επισκέψεις είναι σπάνιες.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για μια προηγούμενη άφιξη ειδικής αμερικανικής πτήσης στη Ρωσία, περίπου ενάμιση χρόνο νωρίτερα από το τρέχον περιστατικό. Εκείνη η πτήση είχε συνδεθεί με σενάρια ανταλλαγής κρατουμένων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία που να συνδέει τη σημερινή πτήση με μια αντίστοιχη αποστολή ή κάποια μορφή ανταλλαγής, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου και η απουσία επίσημης εξήγησης

Η αντίδραση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος, ήταν χαρακτηριστική. Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι «Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα», μια φράση που υποδηλώνει πλήρη άγνοια ή άρνηση παροχής πληροφοριών, ενισχύοντας την αβεβαιότητα γύρω από το περιστατικό.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εξήγηση από τη ρωσική πλευρά σχετικά με τους λόγους της πτήσης του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους. Παραμένει άγνωστο ποιοι ήταν οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, καθώς και ποιος ήταν ο ακριβής σκοπός της αποστολής του. Η έλλειψη διαφάνειας από τις ρωσικές αρχές διατηρεί το πέπλο μυστηρίου γύρω από αυτή την ασυνήθιστη και σημαντική άφιξη, αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki