Ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «λίμνη Αμερική»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε μια νέα δήλωση που κλιμακώνει την ένταση στις σχέσεις με τον Καναδά, προτείνοντας τη μετονομασία της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική». Η πρόταση αυτή έγινε μέσω της πλατφόρμας Truth Social και έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης πρωτοβουλίας για την αλλαγή ονομασίας του Κόλπου του Μεξικού. Η κίνηση σηματοδοτεί μια περαιτέρω επιδείνωση της διπλωματικής και εμπορικής διαμάχης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Η πρόταση μέσω Truth Social

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε αυτή την προκλητική τοποθέτηση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, βάζοντας στο στόχαστρο τη λίμνη Οντάριο. Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε “Λίμνη Αμερική”, δεδομένου ότι δεν αναμένουμε να συνεργαστούμε πλέον σε μεγάλο βαθμό με το Οντάριο».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεση του Τραμπ να συνεχίσει την επιθετική του ρητορική προς τον Καναδά. Η αλλαγή ονόματος, εάν πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει μια μονομερή πρωτοβουλία, παρόμοια με εκείνη που ανέλαβε πέρυσι ο Ρεπουμπλικανός, με προεδρικό διάταγμα, για να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής, παρουσιάζοντας μάλιστα και σχετικούς χάρτες.

Η γεωγραφική σημασία της λίμνης Οντάριο

Η λίμνη Οντάριο είναι μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, αν και αποτελεί τη μικρότερη σε έκταση. Η επιφάνειά της καλύπτει περίπου 19.011 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με μήκος που φτάνει τα 311 χιλιόμετρα και μέγιστο πλάτος τα 85 χιλιόμετρα. Παρά το μικρότερο μέγεθός της σε σχέση με τις άλλες Μεγάλες Λίμνες, διακρίνεται για το μεγάλο της βάθος και τον σημαντικό όγκο νερού που περιέχει, μεγαλύτερο από αυτόν της λίμνης Ήρι.

Η στρατηγική της σημασία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς αποτελεί τη μοναδική έξοδο ολόκληρου του συστήματος των Μεγάλων Λιμνών προς τον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο κύριος ποταμός που απορρέει στη λίμνη είναι ο Νιαγάρας, ο οποίος εκρέει από την Ήρι. Τα διεθνή σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά διασχίζουν τη μέση της λίμνης, ενώ είναι η μόνη από τις Μεγάλες Λίμνες που δεν συνορεύει με την πολιτεία του Μίσιγκαν.

Οι περιοχές που συνορεύουν με τη λίμνη

Η λίμνη Οντάριο συνορεύει στα βόρεια, δυτικά και νοτιοδυτικά με την καναδική επαρχία του Οντάριο, ενώ στα νότια και ανατολικά με την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης. Η επαρχία του Οντάριο είναι η πιο πυκνοκατοικημένη του Καναδά και αποτελεί το κέντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας. Υπολογίζεται ότι 8 έως 9 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στη λεκάνη απορροής της λίμνης.

Ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις που φιλοξενούνται στις όχθες της λίμνης περιλαμβάνονται το Τορόντο, το Χάμιλτον, η Μισισάουγκα και η Οσάουα στο Οντάριο του Καναδά. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, η πόλη του Ρότσεστερ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι μία από τις σημαντικότερες αστικές περιοχές που βρίσκονται κοντά στη λίμνη.

Η κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης

Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τη μετονομασία της λίμνης έρχεται εν μέσω μιας ιστορικής κρίσης στις σχέσεις ΗΠΑ και Καναδά, με την εμπορική και διπλωματική κόντρα να έχει φτάσει στα άκρα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε ραγδαία μετά την κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 50% στις εισαγωγές της γειτονικής χώρας, με την απόφαση να λαμβάνεται μετά από απόφαση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ να μην προχωρήσει η εμπορική συμφωνία.

Οι δασμοί αυτοί επιβλήθηκαν σε καναδικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων επίπλων, πλαστικών, τροφίμων και ειδών ένδυσης. Για την επιβολή αυτών των μέτρων, επιστρατεύτηκε νόμος της εποχής της «Μεγάλης Ύφεσης», συγκεκριμένα το Smoot-Hawley Tariff Act του 1930. Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί τώρα να αυξήσει τους δασμούς και στα καναδικά αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και χάλυβα από την 1η Ιανουαρίου, ενώ η κυβέρνηση του Καναδά αναμένεται να ανακοινώσει αντίμετρα.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ονομασία

Η λίμνη Οντάριο στηρίζει μια μεγάλη βιοποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας, με πολλούς από τους υδροβιότοπους της να είναι προστατευόμενοι. Ωστόσο, το περιβάλλον της λίμνης έχει επηρεαστεί αρνητικά τόσο από την αποψίλωση των δασών όσο και από την ανεξέλεγκτη αλιεία του παρελθόντος. Η διατροφική αλυσίδα έχει επίσης πληγεί από τη ρίψη χημικών, λόγω της παρακείμενης αγροτικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η πιθανότερη προέλευση του ονόματος «Οντάριο» είναι από τη λέξη «ονιτάριιο» του έθνους των Ινδιάνων Ιροκουά, οι οποίοι αποίκησαν την περιοχή τον 16ο αιώνα. Η λέξη αυτή μεταφράζεται ως «όμορφη λίμνη», μια ονομασία που αντικατοπτρίζει τη φυσική ομορφιά και τη σημασία της λίμνης για τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Topontiki