Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η Μινεάπολη μετά τη δολοφονία της 37χρονης ποιήτριας, Ρενέ Νικόλ Γκουντ, από πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE). Το περιστατικό έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλά για «αυτοάμυνα» και την Κάμαλα Χάρις να καταγγέλλει «καθαρή παραπλάνηση».

Η ένταση στην πόλη χτύπησε "κόκκινο" όταν πράκτορες της ICE πυροβόλησαν στο κεφάλι την 37χρονη μητέρα και ποιήτρια μέσα στο αυτοκίνητό της. Ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει το θύμα ως «εγχώρια τρομοκράτη», το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και οι δηλώσεις του Δημάρχου της πόλης ανατρέπουν τα πάντα.

Το βίντεο που διαψεύδει την επίσημη εκδοχή

Η επίσημη θέση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) είναι ότι η Γκουντ προσπάθησε να πατήσει έναν αστυνομικό με το SUV της. Ωστόσο, ο Δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, αφού είδε το βίντεο, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα:

«Αυτά που λένε είναι μαλ...ίες. Η ICE να ξεκουμπιστεί από την πόλη μας. Σπέρνουν το χάος και κυριολεκτικά σκοτώνουν ανθρώπους».

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια σκηνή τρόμου, με την 37χρονη να προσπαθεί να διαφύγει έντρομη όταν οι πράκτορες άρχισαν να της σπάνε την πόρτα, και έναν πράκτορα να ανεβαίνει στο καπό και να την πυροβολεί εξ επαφής στο πρόσωπο.

Παρέμβαση Τραμπ και Χάρις

Το θέμα πήρε αμέσως διαστάσεις εθνικής πολιτικής κόντρας:

Ντόναλντ Τραμπ: Μέσω του Truth Social, ο Πρόεδρος πήρε το μέρος των πρακτόρων, χαρακτηρίζοντας τη νεκρή «ταραξία» που επιτέθηκε βίαια στους αστυνομικούς. Κατηγόρησε μάλιστα τη «Ριζοσπαστική Αριστερά» για τη στοχοποίηση των αρχών.

Κάμαλα Χάρις: Η πρώην Αντιπρόεδρος κατηγόρησε τον Τραμπ για «καθαρή παραπλάνηση» και απαίτησε πλήρη και δίκαιη έρευνα, τονίζοντας ότι η αλήθεια πρέπει να λάμψει.

Τι είναι η ICE και γιατί υπάρχει οργή;

Η ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής) έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της στο πλαίσιο της σκληρής γραμμής Τραμπ για το μεταναστευτικό. Στη Μινεάπολη έχουν σταλεί 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες, προκαλώντας αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία που κάνει λόγο για «στρατό κατοχής» στους δρόμους.

Η έρευνα του FBI βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στην πόλη διοργανώνονται αγρυπνίες και πορείες διαμαρτυρίας, με το σύνθημα «Ξεκουμπιστείτε» να κυριαρχεί στους δρόμους.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Παραδοχή-σοκ από τον Δήμαρχο – «Δεν έγινε έλεγχος πυρασφάλειας επί 5 χρόνια»