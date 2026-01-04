Θρίλερ δίχως τέλος: Σπαραγμό προκαλούν οι πληροφορίες που έρχονται από την Ελβετία και αφορούν την τύχη της 15χρονης Ελληνίδας, Αλίκης Καλλέργη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί στην καταστροφική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Οι αναρτήσεις που "μίλησαν":

Αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από τις ελβετικές αρχές, οι αναρτήσεις των οικείων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προμηνύουν το χειρότερο. Ο πατέρας της κοπέλας δημοσίευσε μια εικόνα ενός αγγέλου σε μαύρο φόντο με το όνομα «Alice», ενώ ο αδελφός της ράγισε καρδιές γράφοντας: «Η πρώτη αγάπη ενός κοριτσιού θα είναι πάντα τα αδέλφια της».

Το χρονικό της τραγωδίας:

Η Αλίκη βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ στο Κραν Μοντανά για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς, όταν ξέσπασε η φωτιά που οδήγησε στον θάνατο 40 άτομα και στον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Η οικογένειά της την αναζητούσε απεγνωσμένα επί τέσσερις ημέρες.

Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνία:

Η ταυτοποίηση των θυμάτων προχωρά με αργούς ρυθμούς λόγω της σφοδρότητας της πυρκαγιάς, με τις ελληνικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις ελβετικές.

Σκληρός επίλογος: Με την ταυτοποίηση 24 συνολικά σορών από τους 40 νεκρούς της πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation, οι ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο τριών κοριτσιών με ελληνικές ρίζες, βυθίζοντας στο πένθος τη χώρα μας.

Τα θύματα με ελληνική καταγωγή: Εκτός από τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, για την οποία η οικογένειά της έκανε σπαρακτικές αναρτήσεις, οι αρχές ταυτοποίησαν δύο ακόμα ανήλικες με ελληνική καταγωγή (χωρίς υπηκοότητα), την 14χρονη Αλίσια και τη 15χρονη Νταϊάνα Γκονσέ.

Το χρονικό των ταυτοποιήσεων: Σύμφωνα με το ελβετικό δίκτυο RTS, τις τελευταίες ώρες ταυτοποιήθηκαν 16 επιπλέον θύματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται:

Δέκα Ελβετοί: (ένα 14χρονο κορίτσι, δύο 15χρονα, μία 18χρονη, δύο 16χρονα αγόρια, ένα 17χρονο, ένας 18χρονος, ένας 20χρονος και ένας 31χρονος).

Διεθνή θύματα: Τρεις 16χρονοι Ιταλοί, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος.

Η κατάσταση των τραυματιών: Την ίδια ώρα, 119 άτομα παραμένουν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα, δίνοντας τη δική τους μάχη για τη ζωή.

