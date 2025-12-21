Έπσταϊν: Εξαφανίστηκαν 16 αρχεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης – Στο επίκεντρο και φωτογραφία με τον Τραμπ

Νέα ερωτήματα για τη διαφάνεια της διαδικασίας δημοσιοποίησης εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν προκάλεσε η αιφνιδιαστική αφαίρεση τουλάχιστον 16 αρχείων από τη δημόσια ιστοσελίδα του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, λιγότερο από 24 ώρες μετά τη δημοσίευσή τους και χωρίς επίσημη ενημέρωση του κοινού.

Τα αρχεία ήταν προσβάσιμα την Παρασκευή, ωστόσο το Σάββατο είχαν πλέον αποσυρθεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν εικόνες από πίνακες με γυμνές γυναίκες, καθώς και φωτογραφικό υλικό που απεικόνιζε σειρά φωτογραφιών τοποθετημένων πάνω σε κονσόλα και μέσα σε συρτάρια. Σε μία από αυτές τις εικόνες, μέσα σε συρτάρι, εμφανιζόταν φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Έπσταϊν, τη Μελάνια Τραμπ και τη μακροχρόνια συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε σε σχετικά ερωτήματα για τους λόγους της απόσυρσης των αρχείων. Σε ανάρτησή του στο X ανέφερε μόνο ότι «οι φωτογραφίες και άλλα υλικά θα συνεχίσουν να εξετάζονται και να λογοκρίνονται σύμφωνα με τον νόμο, από υπερβολική προσοχή, καθώς λαμβάνουμε επιπλέον πληροφορίες».

Η απουσία σαφούς εξήγησης πυροδότησε έντονες αντιδράσεις και εικασίες στο διαδίκτυο, τόσο για το περιεχόμενο που αφαιρέθηκε όσο και για το γεγονός ότι δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση. Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής αναφέρθηκαν ειδικά στην εξαφανισμένη φωτογραφία με τον Τραμπ, σημειώνοντας σε ανάρτησή τους: «Τι άλλο καλύπτεται; Χρειαζόμαστε διαφάνεια για το αμερικανικό κοινό».

Το περιστατικό έρχεται να ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες γύρω από την πρόσφατη, πολυαναμενόμενη δημοσιοποίηση δεκάδων χιλιάδων σελίδων εγγράφων για την υπόθεση Έπσταϊν. Παρότι ο όγκος του υλικού ήταν μεγάλος, πολλοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι δεν προσέφερε ουσιαστικά νέες πληροφορίες για τα εγκλήματα του χρηματιστή ούτε για τις αποφάσεις των εισαγγελικών αρχών που του επέτρεψαν επί χρόνια να αποφεύγει σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες.

Παράλληλα, απουσίαζαν από το δημοσιοποιημένο υλικό ορισμένα από τα πλέον αναμενόμενα έγγραφα, όπως συνεντεύξεις του FBI με θύματα και εσωτερικά σημειώματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορούν κρίσιμες αποφάσεις άσκησης ή μη δίωξης. Η αφαίρεση των 16 αρχείων, χωρίς επαρκή εξήγηση, εντείνει έτσι τη συζήτηση γύρω από το αν η διαδικασία αποκάλυψης είναι πλήρης και διαφανής ή αν εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στην ενημέρωση του κοινού.

