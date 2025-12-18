Αιφνιδιαστικό αγροτικό μπλόκο στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Αιφνιδιαστική αγροτική κινητοποίηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις Βρυξέλλες, όταν εκατοντάδες τρακτέρ κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης και έφτασαν σε πολύ κοντινή απόσταση από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η παρουσία των αγροτών προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των Αρχών, καθώς η διαδήλωση είχε αρχικά ανακοινωθεί για τις πρωινές ώρες.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τα τρακτέρ άρχισαν να συγκεντρώνονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και αιφνιδιάζοντας την αστυνομία. Για την αποτροπή εντάσεων και την προστασία των ευρωπαϊκών θεσμών, αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, με τη συνδρομή ελικοπτέρων και υδροφόρων οχημάτων.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα αγροτικών διαμαρτυριών που σαρώνει την Ευρώπη, με τους παραγωγούς να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και τη μείωση του εισοδήματός τους. Οι αγρότες ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και αλλαγές στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, προειδοποιώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή χιλιάδων αγροτών από διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, με αποκλεισμούς δρόμων στη Γαλλία και πορείες αγροτών με τρακτέρ σε μεγάλες πόλεις.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τις ευρωπαϊκές Αρχές, καθώς η ένταση στον αγροτικό κόσμο φαίνεται να κλιμακώνεται ενόψει κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Διαβάστε ακόμα: Σίδνεϊ: Νέο σοκαριστικό βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση και ο πολίτης που απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη σφαγή