Πυροβολισμοί στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Χάνουκα

Σοβαρό περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους και την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δράστες έφτασαν στην περιοχή με βαν, κατέβηκαν στο σημείο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση για τον εορτασμό του Χάνουκα και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας κάλεσε τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο και να αποφύγουν την περιοχή.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της πολιτείας ανέφερε ότι τουλάχιστον δέκα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ η επιχείρηση των διασωστών ξεκίνησε λίγο πριν τις 19:00 τοπική ώρα. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία για την κατάσταση των τραυματιών.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι στην παραλία, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων. Τα πλάνα δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις Αρχές.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ενημερωθεί για μια «εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας» και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Χάνουκα στην Θάλασσα», είχε διοργανωθεί από την κοινότητα Chabad του Bondi και ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει από τις 17:00 έως τις 21:00 στο Bondi Park Playground, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η Κυριακή σηματοδοτούσε την πρώτη ημέρα της εβραϊκής γιορτής του Χάνουκα.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ή επίσημα στοιχεία για τα κίνητρα της επίθεσης.

