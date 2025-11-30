Τη σταθερή θέση του Βατικανού υπέρ της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους επανέλαβε την Κυριακή (30/11) ο Πάπας Λέων, σημειώνοντας ότι αποτελεί «τη μοναδική βιώσιμη λύση» στη μακρόχρονη σύγκρουση Ισραήλ – Παλαιστίνης.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο αεροπλάνο που τον μετέφερε από την Τουρκία προς τον Λίβανο, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας στην ιστορία δήλωσε:

«Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν αποδέχεται ακόμη αυτή τη λύση, αλλά εμείς τη θεωρούμε τη μόνη λύση».

Πρόσθεσε επίσης ότι το Βατικανό «επιδιώκει να είναι μια φωνή διαμεσολάβησης ανάμεσα στις δύο πλευρές που ίσως βοηθήσει να πλησιάσουν σε μια λύση με δικαιοσύνη για όλους».

Η στάση του Ισραήλ και ο απόηχος των δηλώσεων Λέοντα

Οι δηλώσεις του Πάπα έρχονται λίγο μετά τις νέες τοποθετήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει εκ νέου την αντίθεσή του στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους — παρά τα πρόσφατα σήματα στήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ισχυρότερο σύμμαχο του Ισραήλ.

Η συνέντευξη Τύπου του Πάπα Λέοντα διήρκεσε μόλις οκτώ λεπτά και επικεντρώθηκε στην επίσκεψή του στην Τουρκία, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Πέμπτη έως και σήμερα. Πρόκειται για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εκλογή του τον Μάιο ως ηγέτη μιας Εκκλησίας με 1,4 δισεκατομμύρια καθολικούς πιστούς.

Οι συνομιλίες με Ερντογάν και ο ρόλος της Τουρκίας

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Τουρκία, ο Πάπας Λέων συζήτησε με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόσο το ζήτημα Ισραήλ – Παλαιστίνης όσο και τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

Όπως ανέφερε, η Τουρκία έχει «σημαντικό ρόλο» να διαδραματίσει στις προσπάθειες τερματισμού και των δύο συγκρούσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πάπας προειδοποίησε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας βρίσκεται σε κίνδυνο, εξαιτίας του «ασυνήθιστου αριθμού αιματηρών συγκρούσεων» που καταγράφονται παγκοσμίως, καταδικάζοντας για ακόμη μία φορά τη βία στο όνομα της θρησκείας.

Κριτική στη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα

Παρά τον συνήθως προσεκτικό και διπλωματικό του λόγο, ο Πάπας Λέων έχει εντείνει φέτος την κριτική του απέναντι στη στρατιωτική δράση του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι τοποθετήσεις του αποκτούν ιδιαίτερο βάρος δεδομένου ότι απευθύνονται από μια χώρα όπως η Τουρκία, με μουσουλμανική πλειοψηφία αλλά και έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου – πνευματικού ηγέτη των 260 εκατομμυρίων Ορθοδόξων χριστιανών.

Ο Πάπας εξήρε την Τουρκία ως «παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων», σημειώνοντας:

«Άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών μπορούν να ζουν ειρηνικά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα αυτού που όλοι θα θέλαμε να βλέπουμε σε ολόκληρο τον κόσμο».

Η συνέχεια του ταξιδιού

Ο Πάπας Λέων βρίσκεται καθ' οδόν προς τον Λίβανο, όπου θα παραμείνει μέχρι την Τρίτη, οπότε και επιστρέφει στη Ρώμη.

