Μια ημέρα με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον χριστιανικό κόσμο εκτυλίχθηκε στο Φανάρι, όπου ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έφθασε το μεσημέρι συνοδευόμενος από την ακολουθία του. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον υποδέχθηκε στο Πατριαρχείο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συνάντησης με ιστορική και συμβολική σημασία.

Οι δύο προκαθήμενοι εισήλθαν μαζί στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου τελέστηκε Δοξολογία παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου, ιεραρχών από τις Εκκλησίες Κωνσταντινούπολης και Ρώμης και εκπροσώπων των διπλωματικών αρχών.

Υπογραφή κοινής διακήρυξης – Βήμα προσέγγισης μετά από δεκαετίες διαλόγου

Στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης, ενός κειμένου που επιχειρεί να ενισχύσει τη μεταξύ των δύο Εκκλησιών προσέγγιση και να επιβεβαιώσει τη συνέχιση του θεολογικού διαλόγου που έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1960 και εντατικοποιήθηκε τη δεκαετία του 1980.

Ακολούθησε η παρουσίαση των ιεραρχών και των μελών της παπικής συνοδείας, καθώς και ανταλλαγή δώρων: ο Πατριάρχης χάρισε στον Ποντίφικα ένα πετραχήλι, ενώ ο Πάπας προσέφερε μια εικόνα του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες αποσύρθηκαν για κατ’ ιδίαν συνάντηση στο πατριαρχικό γραφείο.

Βαρθολομαίος: «Να συνεχίσουμε τον διάλογο με αλήθεια και αγάπη»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε τη σημασία της ενιαίας φωνής της Εκκλησίας και της συνέχισης του διαλόγου. Αναφέρθηκε με συγκίνηση στους προκατόχους του Ποντίφικα, Βενέδικτο ΙΣΤ’ και Φραγκίσκο, σημειώνοντας τη συμβολή τους στην προσέγγιση των δύο Εκκλησιών.

Υπενθύμισε την ανεπίτευκτη επίσκεψη στη Νίκαια λόγω του αιφνίδιου θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου, επισημαίνοντας ότι η «υπόσχεση εκπληρώθηκε» με τη χθεσινή κοινή παρουσία.

Ο Πατριάρχης υπογράμμισε ότι η επιλογή της Νίκαιας ως πρώτου ταξιδιού του νέου Πάπα εκτός Ιταλίας αποτελεί ευλογία και αναφορά στον τόπο όπου θεμελιώθηκε η πίστη. Αναφέρθηκε και στη λειτουργική παράδοση της Ορθοδοξίας περί λήψης ευλογίας πριν από τη Θεία Ευχαριστία, συνδέοντάς την με το νόημα της παπικής επίσκεψης.

Πάπας Λέων ΙΔ’: «Συγκινήθηκα πατώντας στα βήματα των προκατόχων μου»

Ο Ποντίφικας εξέφρασε βαθιά ευγνωμοσύνη για την υποδοχή, αναφέροντας ότι ένιωσε έντονη συγκίνηση μπαίνοντας στον Πατριαρχικό Ναό, «στα βήματα του Παύλου ΣΤ’, του Αγίου Ιωάννη Παύλου Β’ και του Πάπα Φραγκίσκου».

Επεσήμανε πως η ευθύνη των δύο Εκκλησιών να διατηρήσουν «το πνεύμα και την ενότητα της ειρήνης» είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ, ενώ έκανε λόγο για την κοινή γραμμή που είχε χαράξει με προκατόχους του όσο ήταν εν ζωή.

Αναφέρθηκε στη συγκινητική στιγμή του πρωινού εορτασμού για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Ιερά Σύνοδο, κάνοντας λόγο για «στιγμές χάριτος» και υπενθυμίζοντας την προσευχή του Ιησού για την ενότητα των πιστών.

Τέλος, έκανε αναφορά στην επικείμενη εορτή του Αποστόλου Ανδρέα και στην προσευχή υπέρ της ενότητας των Εκκλησιών, που θα επαναληφθεί και κατά τη θεία λειτουργία της επόμενης ημέρας.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Φανάρι

Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται με τον Μέγα Εσπερινό, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου.

Στις 17:00 ο Πάπας θα προστεί θείας λειτουργίας στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων Volkswagen Arena της Κωνσταντινούπολης.

Οι τουρκικές αρχές έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω της επίσκεψης, με αποκλεισμούς δρόμων, τα οποία σε συνδυασμό με τη βροχή έχουν δημιουργήσει σοβαρή κυκλοφοριακή επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα της Κυριακής

Το πρωί της Κυριακής 30 Νοεμβρίου θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία για την εορτή του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, με συλλειτουργία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου και παρουσία του Πάπα.

Θα ακολουθήσει ανταλλαγή επίσημων λόγων και κοινή ευλογία των πιστών από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Το μεσημέρι ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Πατριάρχη και στη συνέχεια θα αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Βηρυτό, συνεχίζοντας την αποστολική του περιοδεία.

