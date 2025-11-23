# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ισραήλ: Ανακοίνωσε τη δολοφονία αρχηγού του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ σε επίθεση στη Βηρυτό

Ισραήλ: Ανακοίνωσε τη δολοφονία αρχηγού του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ σε επίθεση στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πέτυχε τη δολοφονία του άνδρα που χαρακτηρίζει ως «αρχηγό του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ, Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, κατά επίθεση σε πολυώροφη πολυκατοικία σε νότια συνοικία της Βηρυτός. Ο δράστης χαρακτηρίζεται στην ανακοίνωση ως “παράγοντας-κλειδί και βετεράνος της οργάνωσης”.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα στην επίθεση. Η Χεζμπολάχ είχε νωρίτερα αναφέρει ότι «προσωπικότητα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ χάθηκε στη σημερινή επιχείρηση.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει «με σοβαρότητα και ισχύ» για να ανακόψει τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι ο Λίβανος τηρεί καθεστώς κατάπαυσης του πυρός.

Η ένταση στη νότια Βηρυτό και οι συνέπειες της επιχείρησης αναμένεται να επηρεάσουν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση στην περιοχή.

Διαβάστε ακόμα: Σύλληψη - βόμβα στις Βρυξέλλες: Υπό κράτηση η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι για απάτη

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»
Πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές