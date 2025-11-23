Ισραήλ: Ανακοίνωσε τη δολοφονία αρχηγού του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ σε επίθεση στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πέτυχε τη δολοφονία του άνδρα που χαρακτηρίζει ως «αρχηγό του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ, Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, κατά επίθεση σε πολυώροφη πολυκατοικία σε νότια συνοικία της Βηρυτός. Ο δράστης χαρακτηρίζεται στην ανακοίνωση ως “παράγοντας-κλειδί και βετεράνος της οργάνωσης”.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα στην επίθεση. Η Χεζμπολάχ είχε νωρίτερα αναφέρει ότι «προσωπικότητα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ χάθηκε στη σημερινή επιχείρηση.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει «με σοβαρότητα και ισχύ» για να ανακόψει τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι ο Λίβανος τηρεί καθεστώς κατάπαυσης του πυρός.

Η ένταση στη νότια Βηρυτό και οι συνέπειες της επιχείρησης αναμένεται να επηρεάσουν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση στην περιοχή.

