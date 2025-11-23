Νέο κεφάλαιο στις διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ανοίγει η Ευρώπη, καθώς –σύμφωνα με αποκάλυψη του Reuters– έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που λειτουργεί ως αντιπρόταση στο αμερικανικό πλάνο των 28 σημείων που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στοχεύει να διορθώσει κρίσιμες προβλέψεις του αμερικανικού σχεδίου, με βασικό άξονα τη διασφάλιση της ουκρανικής κυριαρχίας και των αμυντικών της δυνατοτήτων. Παράλληλα, επιχειρεί να εντάξει ασφαλιστικές δικλείδες που θα αποτρέπουν μελλοντικές επιθέσεις, υιοθετώντας μοντέλο εγγυήσεων αντίστοιχο με εκείνο του ΝΑΤΟ.

Τα βασικά σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης

1. Αύξηση του ορίου του ουκρανικού στρατού:

Οι ευρωπαϊκές χώρες εισηγούνται τη θέσπιση ανώτατου αριθμού 800.000 στρατιωτών σε περίοδο ειρήνης. Το νούμερο αυτό είναι μεγαλύτερο από την πρόβλεψη του αμερικανικού σχεδίου, το οποίο περιόριζε σημαντικά τη στρατιωτική ισχύ της Ουκρανίας.

2. Νέα βάση για τις εδαφικές συζητήσεις:

Η Ευρώπη ζητά το πλαίσιο κάθε διαπραγμάτευσης να ξεκινά από την υφιστάμενη «γραμμή επαφής» και όχι από προαποφασισμένη αναγνώριση εδαφών ως ρωσικών.

3. Εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ:

Η πρόταση προβλέπει θεσμοθέτηση μηχανισμών άμεσης αντίδρασης και αμυντικής στήριξης, με πρότυπο τις συλλογικές εγγυήσεις της Συμμαχίας.

4. Διαχείριση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διασφαλίσει ότι τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν οργανωμένα και νόμιμα για την ανοικοδόμηση και αποζημίωση της Ουκρανίας.

5. Συντονισμένη διαβούλευση μεταξύ Ευρώπης–ΗΠΑ–Ουκρανίας:

Η λεγόμενη «Ε3» –Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία– θα συνεργαστεί στενά με Ουάσινγκτον και Κίεβο για την οριστικοποίηση κάθε σημείου.

6. Σεβασμός στην ουκρανική κυριαρχία:

Η Ευρώπη τονίζει ότι καμία τελική συμφωνία δεν μπορεί να υπονομεύσει το κυρίαρχο δικαίωμα της Ουκρανίας σε εδαφική ακεραιότητα και πολιτική αυτοδιάθεση.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι η ουκρανική ηγεσία «δεν έδειξε καμία ευγνωμοσύνη» για το αμερικανικό σχέδιο, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τον γνωστό ισχυρισμό ότι ο πόλεμος «δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ» αν ο ίδιος βρισκόταν στην προεδρία το 2020.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι «έδωσε τα πάντα δωρεάν» στο Κίεβο και υποστήριξε ότι η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, παρά τις κυρώσεις. Η ανάρτηση κλείνει με προσωπική αναφορά στις «ζωές που χάθηκαν άδικα» και την υπογραφή «Πρόεδρος DJT».

