Influencer πέθανε αφότου κατανάλωσε πολλά μπουκάλια ισχυρού αλκοόλ σε ζωντανή μετάδοση!

Ένας influencer πέθανε λίγο αφότου κατανάλωσε σε ζωντανή μετάδοση αρκετά μπουκάλια δυνατού αλκοόλ στην κινεζική έκδοση του TikTok, αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να ανανεώσει τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του κλάδου.

Ο influencer «Sanqiange» βρέθηκε νεκρός λίγες ώρες αφότου συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό με έναν άλλο influencer, ο οποίος περιλάμβανε την κατανάλωση Baijiu, ενός κινεζικού αποστάγματος με τυπική περιεκτικότητα σε αλκοόλ μεταξύ 30% και 60%, ανέφερε το Shangyou News.

Ένας από τους φίλους του είπε στο πρακτορείο ότι ο influencer -το πραγματικό του επώνυμο είναι Wang - είχε λάβει μέρος σε μια διαδικτυακή πρόκληση γνωστή ως «PK» εναντίον ενός άλλου influencer τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Μαΐου και μετέδωσε ζωντανά τα αποτελέσματα στο κανάλι του Douyin.

Οι προκλήσεις «PK» περιλαμβάνουν μάχες ένας προς έναν στις οποίες οι influencers ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να κερδίσουν ανταμοιβές και δώρα από τους θεατές και συχνά περιλαμβάνουν τιμωρίες για τον ηττημένο - προφανώς σε αυτή την περίπτωση, την κατανάλωση Baijiu.

«Δεν ξέρω πόσο είχε καταναλώσει πριν συντονιστώ. Αλλά στο τελευταίο μέρος του βίντεο, τον είδα να τελειώνει τρία μπουκάλια προτού αρχίσει ένα τέταρτο», δήλωσε ο φίλος, που κατονομάστηκε μόνο ως Zhao, στο Shangyou News. «Τα παιχνίδια PK τελείωσαν γύρω στη 1 π.μ. και στη 1 μ.μ., (όταν τον βρήκε η οικογένειά του) είχε εξαφανιστεί», πρόσθεσε.

Τα τελευταία χρόνια, η ακμάζουσα σκηνή live streaming της χώρας έχει δημιουργήσει μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία οι influencers με επιχειρηματικό πνεύμα ανταγωνίζονται για να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε πραγματικό χρόνο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο θάνατος του Wang είναι πιθανό να προστεθεί στη συζήτηση γύρω από τη ρύθμιση της βιομηχανίας, η οποία έχει προσελκύσει την προσοχή των αρχών τα τελευταία χρόνια λόγω του πλούσιου τρόπου ζωής ορισμένων streamers και των παράξενων προκλήσεων στις οποίες λαμβάνουν μέρος.

Πέρυσι, οι ραδιοτηλεοπτικές αρχές της χώρας απαγόρευσαν στους νέους κάτω των 16 ετών να δίνουν φιλοδωρήματα στους streamers και περιόρισαν την πρόσβασή τους μετά τις 10 μ.μ.

