Γερμανία: Άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος

Άνδρας έπεσε πάνω σε πλήθος πολιτών με το αυτοκίνητό του τραυματίζοντας πολλούς από αυτούς στο περιφερειακό αεροδρόμιο της Κολωνίας-Βόννης, στη δυτική Γερμανία, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ntv, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ο άνδρας, ο οποίος οδηγούσε ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο, τραυμάτισε «πέντε ή έξι» ανθρώπους, δύο εκ των οποίων αστυνομικοί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Κολωνίας και πρόκειται να εισαχθεί σε ψυχιατρικό τμήμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

