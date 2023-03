Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Ντένβερ: Μαθητής σκότωσε δυο καθηγητές του

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο καταγράφηκε στις ΗΠΑ. Αυτήν τη φορά συνέβη στο Ντένβερ, σε λύκειο της πόλης. Φαίνεται ότι οι νεκροί είναι δύο ενήλικοι πολίτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας στο Ντένβερ, «δυο ενήλικοι είναι τα θύματα, που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Θεωρούμε πως ο ύποπτος δεν βρίσκεται πλέον στο σημείο του επεισοδίου και οι ερευνητές εργάζονται προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες».

Το δίκτυο CBS, μεταδίδει πως ήταν ένας μαθητής που πυροβόλησε δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού στο East High School το πρωί της Τετάρτης. Αστυνομικοί και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντένβερ έσπευσαν στο σχολείο πριν από τις 10 π.μ. της Τετάρτης μετά από αναφορές για την απειλή, η οποία προκάλεσε κλείδωμα του σχολείου.

Ασθενοφόρο εθεάθη να μεταφέρει μαθητή που χρειάστηκε ιατρική φροντίδα έξω από το σχολείο στις 10;43 το πρωί (τοπική ώρα).

ALERT: #DPD is responding to a shooting at East High School. Unknown number of victims at this time. Investigators are working to gather information, expect large police presence in the area. Updates will be posted to this thread as they are made available. #Denver pic.twitter.com/YkosOOOjmS — Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 22, 2023

Αποκλείστηκε το σχολικό συγκρότημα στο Ντένβερ

Όπως μεταδίδει το CNN, οι υπεύθυνοι του σχολείου East High School εφαρμόζουν ελεγχόμενη εκκένωση μαθητών από το σχολείο, έπειτα από υποδείξεις των αστυνομικών Αρχών. Οι μαθητές που βγαίνουν από το κτίριο, συνοδεύονται από αστυνομικούς στα αυτοκίνητα των συνοδών τους.

«Οι μαθητές που οδήγησαν θα συνοδεύονται στα αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ και θα μπορούν να φύγουν. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν το λεωφορείο θα κρατηθούν μέχρι να φτάσει το λεωφορείο τους» αναφέρει το σχολείο του Ντένβερ.

UPDATE: EAST HIGH SCHOOL LOCKDOWN



All students are in their third period classrooms. We are working on a release plan for the students.



More information to come. — Denver Public Schools (@DPSNewsNow) March 22, 2023

Το σχολικό ίδρυμα αναφέρει πως τα δύο θύματα ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου. Νωρίτερα το κτίριο τέθηκε υπό περιορισμό από τις Αρχές στο Ντένβερ, προκειμένου να ελεγχθεί ο χώρος και να διασφαλιστεί η ασφαλής εκκένωση.

Το εν λόγω σχολείο στο Ντένβερ αριθμεί περίπου 2.500 χιλιάδες μαθητές και είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα αυτής της βαθμίδας στην περιοχή.

#RT @denverwestword: Our reporter, @BenHN99, is at Denver East High School, where @DenverPolice is responding to a shooting. According to DPD, two victims have been transported to hospitals. We’ll report more information as it becomes available. #Denver pic.twitter.com/vnJLbecrcn — RideSnack (@RideSnack) March 22, 2023

πηγή: thestandard.gr