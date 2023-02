Green Deal: Πώς απαντά η ΕΕ στις ενεργειακές επιδοτήσεις των ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια παρουσίαση σήμερα που αφορά το σχέδιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς αυτή οδεύει προς την κλιματική ουδετερότητα.

Σ’ ένα κείμενο 18 σελίδων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το «Βιομηχανικό Σχέδιο Πράσινης Συμφωνίας», το οποίο στοχεύει σ’ ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, καθώς αυτές κλιμακώνουν την παραγωγική ικανότητα για καθαρές τεχνολογίες, προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι κλιματικοί στόχοι της Ευρώπης. Το σχέδιο αυτό απαντά στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, που ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις έως τα τέλη Ιανουαρίου 2023 για την κινητοποίηση όλων των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών εργαλείων και τη βελτίωση του πλαισίου για επενδύσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

