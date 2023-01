Σχεδόν τρία χρόνια μετά την ψυχρή και βίαιη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στην Μιννεάπολις από αστυνομικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκλονίζονται ξανά από την δολοφονία ενός μαύρου Αμερικανού από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Στις 7 Ιανουαρίου, οι αστυνομικοί του Μέμφις στο Τενεσί ξυλοκόπησαν με βαναυσότητα και χωρίς προφανή λόγο τον Τάιρ Νίκολς. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Ο 29χρονος είχε πέσει στο έδαφος ανήμπορος να αντιδράσει και φώναζε την μητέρα του, το σπίτι της οποίας απείχε λιγότερο από 100 μέτρα από το σημείο του βασανιστηρίου του. Ο νεαρός άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο τρεις ημέρες αργότερα.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Παρασκευής δείχνει αρκετούς αστυνομικούς του Μέμφις να κλωτσούν επανειλημμένα τον Νίκολς στο κεφάλι, να τον χτυπούν με γροθιές στο πρόσωπο και να τον κοπανούν με γκλομπ.

Άλλοι αστυνομικοί καθώς και το ιατρικό προσωπικό απέτυχαν να επέμβουν αφού οι επιθέσεις έκαναν τον Νίκολς να μην μπορεί να καθίσει όρθιος. Πέντε από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, οι οποίοι είναι επίσης αφροαμερικανοί έχουν απολυθεί και κατηγορούνται για φόνο.

Την Παρασκευή, μετά την δημοσίευση των βίντεο που αποκαλύπτουν τον άγριο ξυλοδαρμό του 29χρονου πραγματοποιήθηκαν διαμαρτυρίες σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ. Οι διαμαρτυρίες παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Διαδηλώσεις σε όλες τις ΗΠΑ

Διαδηλωτές στο Μέμφις, όπου έλαβε χώρα ο θανατηφόρος ξυλοδαρμός, ξεχύθηκαν στον Interstate 55, έναν αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Τενεσί με το Αρκάνσας, το βράδυ της Παρασκευής για να εκφράσουν την οργή τους για το βίντεο και τη συνεχιζόμενη υπερβολική βία που χρησιμοποιεί η αστυνομία του Μέμφις.

Η Nyliayh Stewart, 24 ετών, ενώθηκε με τους διαδηλωτές και συζήτησε για τη δολοφονία του ξαδέλφου της από λευκό αστυνομικό του Μέμφις κατά τη διάρκεια ελέγχου. «Αυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί» δήλωσε η Stewart. «Αυτή η οικογένεια δεν θα έπρεπε να τον θάψει. Η οικογένειά μου δεν έπρεπε να θάψει τον ξάδερφό μου».

Στη Νέα Υόρκη, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Times Square μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, καταγγέλλοντας τον άγριο ξυλοδαρμό και την αστυνομική βία εν γένει. «Ποιο είναι το όνομά του; Tyre! Πες το όνομά του. Tyre!», φώναζαν οι διαδηλωτές κρατώντας πλακάτ.

Τουλάχιστον ένα άτομο συνελήφθη επειδή φέρεται να προσπάθησε να σπάσει το παρμπρίζ ενός αστυνομικού αυτοκινήτου. Δύο ακόμη συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, αλλά εκκρεμούν ακόμη επίσημες κατηγορίες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News 7.

Οι διαδηλωτές συναντήθηκαν επίσης στην Union Square και στον τερματικό σταθμό Grand Central της πόλης, όπου η αστυνομία περιόρισε την πρόσβαση λόγω των αναμενόμενων διαδηλώσεων.

Αρκετές μικρότερες ομάδες στο Σικάγο διοργάνωσαν συγκεντρώσεις και ολονυκτίες ως απάντηση στο βίαιο βίντεο, ανέφερε η Chicago Tribune.

Ομάδες των 10 έως 20 ατόμων πραγματοποίησαν ειρηνικές διαδηλώσεις μπροστά από το αρχηγείο της αστυνομίας του Σικάγο στη συνοικία Μπρονζέβιλ και σε πολλές άλλες κοινότητες.

«Κουραστήκαμε να μας δολοφονούν, κουραστήκαμε να μας χτυπούν, κουραστήκαμε να μας κυνηγούν», δήλωσε ο ραβίνος Michael Ben Yosef, ο οποίος ενώθηκε με τους διαδηλωτές μπροστά από το αρχηγείο του τμήματος, σύμφωνα με το ABC 7 Chicago.

Σχεδόν 100 άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Λαφαγιέτ της Ουάσινγκτον διαμαρτυρόμενοι για το νέο συμβάν αστυνομικής βίας.

Δεκάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν επίσης στο Center City της Φιλαδέλφειας, καθώς οι διοργανωτές μίλησαν κατά του βίντεο και της αστυνομικής βίας. «Είναι απολύτως αηδιαστικό», δήλωσε η Τάλια Τζάιλς, διοργανώτρια του Κόμματος για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση, κατά τη διάρκεια ομιλίας στη διαδήλωση της Παρασκευής.

«Δείχνει την πλήρη και απόλυτη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή. Δείχνει το γεγονός ότι η αστυνομία, θέλει να τρομοκρατήσει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως εθνικότητας, επειδή αυτό είναι που πρέπει να κάνει το σύστημα. Είναι προορισμένο να κάνει κατάχρηση της εξουσίας του εναντίον των πολιτών».

