Λονδίνο: Νεκρός τεχνίτης! Τον καταπλάκωσε τηλεσκοπικό ουρητήριο

Ένας τεχνίτης βρήκε τραγικό θάνατο την ώρα που προσπαθούσε να εγκαταστήσει ένα τηλεσκοπικό ουρητήριο σε δρόμο του Λονδίνου, αφού τον καταπλάκωσε ο μηχανισμός αυτός, ανακοίνωσε η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Το τηλεσκοπικό ουρητήριο μαζεύεται και κρύβεται στο έδαφος όταν δεν χρησιμοποιείται.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης επειγόντων κλήθηκαν νωρίς το απόγευμα να βοηθήσουν τον άνδρα ο οποίος συνεθλίβη ενώ εργαζόταν στο ουρητήριο, ανέφερε η Σκότλαντ Γιαρντ. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι διασώστες, δεν μπόρεσαν να τον σώσουν σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

These are urinals that retract to fit flush at street level during the day. Poor fella…. Horrific… pic.twitter.com/x4ChIz9dGP