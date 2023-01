Ερντογάν σε Σουηδία: Μην περιμένετε υποστήριξη για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Κατά της Σουηδίας στράφηκε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την ενέργεια του ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Hard Course, Ράσμους Παλουντάν, ο οποίος έκαψε το κοράνι σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από την τουρκική πρεσβεία, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που διήρκησε τρεις ώρες και 10 λέπτα.

Η ενέργεια του ακροδεξιού πολιτικού εκτός από την οργή της Άγκυρας έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στη Σουηδία, καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας Ουλφ Κρίστερσον επέκρινε την πράξη χαρακτηρίζοντας τη ως «βαθιά ασεβή», ενώ εξέφρασε τη «συμπάθειά» του προς τους μουσουλμάνους.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρά την αντίδραση της κυβέρνησης της Σουηδίας αναφέρθηκε στο κάψιμο του κορανίου υποστηρίζοντας ότι κάπου εκεί ολοκληρώνεται το αίτημα της Στοκχόλμης για είσοδο της συμμαχίας σημειώνοντας πως «τα δικαιώματα και οι ελευθερίες ενός ατόμου φτάνουν μέχρι το σημείο όπου παραβιάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες κάποιου άλλου».

#BREAKING If they love terror group members and enemies of Islam so much, we advise them to entrust their country's defense to them as well, Erdogan says, referring to Sweden pic.twitter.com/qb1e1XQ06r