Κολοράντο: Τουλάχιστον 5 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο στο Κολοράντο Σπρινγκς, ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή.

Η αστυνομία έλαβε το πρώτο τηλεφώνημα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα το βράδυ του Σαββάτου σχετικά με τον πυροβολισμό στο κλαμπ, Club Q.

Five people were killed late at a gay #nightclub in #ColoradoSprings ,Colorado. 18 people were injured in the mass shooting at #ClubQ Colorado Springs Police Lieutenant Pamela Castro said,"We have located a person inside whom we believe is a suspect. pic.twitter.com/gnkhu1Uwiu