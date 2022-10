Αρμενία: Γκέι ζευγάρι αποχαιρέτησε στα social media και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Τραγικό τέλος είχε ένα γκέι ζευγάρι στην Αρμενία το αυτοκτόνησε πηδώντας από γέφυρα Davtashen στο Γιερεβάν, ενώ λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή του, αποχαιρέτησε τον κόσμο με ανάρτηση που έκανε στα social media.

Σύμφωνα με την dailymail.co.uk, πρόκειται για τους Tigran και Arsen, οι οποίοι στο Instagram ανέβασαν φωτογραφίες που έδειχναν να ανταλλάσσουν ένα φιλί και να «πιστοποιούν» τη σχέση τους.

«Ευτυχισμένο τέλος. Οι αποφάσεις για την κοινοποίηση των φωτογραφιών και τα επόμενα βήματά μας πάρθηκαν και από τους δυο μας», έγραψαν χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Τα ΜΜΕ της Αρμενίας αναφέρουν ότι οι οικογένειες των δύο νεαρών φέρεται να μην αποδέχονταν τη σχέση τους, ενώ η οργάνωση για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Αρμενία «Pink Armenia» εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι ο θάνατος του νεαρού ζευγαριού «αποδεικνύει μία ακόμη φορά ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα δεν είναι ασφαλή στην Αρμενία και δεν προστατεύονται ούτε από την κοινωνία ούτε από το κράτος».

«Οι νεαροί άνδρες είχαν ακόμα πολλά χρόνια ζωής μπροστά τους, αλλά λόγω της μισαλλοδοξίας απέναντί τους, έκαναν ένα τόσο τραγικό βήμα» αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.Επίσης, τόνισαν ότι «εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους φίλους των νέων και ταυτόχρονα και καλούμε το κοινό να απέχει από ύβρεις, εξευτελιστικές εκφράσεις, αλλά και διαστρέβλωση των λεπτομερειών του συμβάντος».

Οι φωτογραφίες που ανέβασαν, πριν βάλουν τέλος στη ζωή τους:

Devastating news #Armenia: this young gay couple posted their pictures & committed suicide together by jumping from Davitashen bridge in #Yerevan.



'Happy end...we decided all our actions together' - they wrote in this last post.



Both of them very young.

Rest in peace angels pic.twitter.com/dENfg4Y3I4