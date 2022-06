Η 27χρονη που παντρεύτηκε τον 51χρονο πατέρα του πρώην της

Η Sydney Dean είναι σήμερα 27χρονών και αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την ιστορία αγάπης με τον σύζυγό της με ένα και μόνο σκοπό: να πείσει όσους αντιδρούν στις σχέσεις με μεγάλη διαφορά ηλικίας ότι ακόμα και ένα ζευγάρι που τους χωρίζουν χρόνια (24 στην περίπτωσή τους) μπορούν να έχουν πολλή αγάπη να τους ενώνει.

Η Sydney από το Οχάιο γνώρισε τον 51χρονο σήμερα Paul όταν ήταν μόλις 16 χρονών και ήταν σε σχέση με τον… γιο του. Όταν το ζευγάρι χώρισε η Sydney συνέχιζε να πηγαίνει στο σπίτι του και να περνάει χρόνο με τον ίδιο και την οικογένειά του. Μέρα με τη μέρα τα αισθήματά της άρχιζαν να αλλάζουν προς τον Paul, τον πατέρα του πρώην της και το φιλικό έδωσε σύντομα τη θέση του στο ερωτικό. Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της οικογένειας και των φίλων τους το ζευγάρι ξεπέρασε όλα τα εμπόδια και το 2016 παντρεύτηκαν!

«Είναι το μόνο άτομο που έχω κάνει σεξ και είναι ο καλύτερος. Σίγουρα δεν μπορώ να συγκρίνω το σεξ με άλλες σχέσεις, επειδή είναι ο πρώτος μου» λέει στην Daily Mail. Παραδέχεται ότι η σχέση τους δεν είναι μια τυπική, παραδοσιακή ρομαντική σχέση, επιμένει όμως ότι δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. «Δεν περίμενα να ερωτευτώ τον Paul καθώς γνωριστήκαμε παράξενα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που τον ερωτεύτηκα».

