Πόλεμος στην Ουκρανία: Απελευθερώθηκαν οι 13 Ουκρανοί στρατιώτες από το Φιδονήσι

Ένα μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής, οι στρατιώτες που είχαν αναλάβει τη φύλαξη της αρχαίας Λεύκης, όπως είναι γνωστό το νησάκι, όχι μόνο είναι ζωντανοί αλλά απελευθερώθηκαν μετά από ανταλλαγή στρατιωτών μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.

Το νησάκι Zmiinyi ή αλλιώς Φιδονήσι στην Ουκρανία έγινε γνωστό χάρη στην είδηση ότι 13 Ουκρανοί στρατιώτες, οι οποίοι δεν δέχτηκαν να παραδοθούν στις ρωσικές δυνάμεις, «γαζώθηκαν» από τους Ρώσους. Αυτό υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα fake news του πολέμου στην Ουκρανία. Ένα μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής, οι στρατιώτες που είχαν αναλάβει τη φύλαξη της αρχαίας Λεύκης, όπως είναι γνωστό το νησάκι, όχι μόνο είναι ζωντανοί αλλά απελευθερώθηκαν μετά από ανταλλαγή στρατιωτών μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.

Σύμφωνα με την είδηση που μετέδωσε η βρετανική Daily Mail, oι ηρωικοί στρατιώτες έχουν γυρίσει πια στους δικούς τους ανθρώπους στην Ουκρανία.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, που είχε γίνει viral, oι ρωσικές δυνάμεις απείλησαν τους στρατιώτες πως αν δεν παραδοθούν, θα ανοίξουν πυρ εναντίον τους. Οι 13 Ουκρανοί φρουροί τους απάντησαν αρνητικά στις προειδοποιήσεις ρωσικού πολεμικού πλοίου, σύμφωνα με ηχητικό υλικό από το Κίεβο. Οι Ουκρανοί υποστήριζαν ότι εκτελέστηκαν ενώ οι Ρώσοι ότι παραδόθηκαν για να αποφύγουν βομβαρδισμό.

Την είδηση της απελευθέρωσης των συλληφθέντων στρατιωτών επιβεβαίωσε την Πέμπτη 24 Μαρτίου και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας.

«Πέθαναν ηρωικά. Δεν τα παράτησαν», είχε αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολόντιμιρ Ζελένσκι για τους 13 Ουκρανούς συνοριακούς φρουρούς του νησιού Zmiinyi, απέναντι από την Οδησσό. Οι στρατιώτες τους οποίους είχε προσεγγίσει ρωσικό πλοίο σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τις ουκρανικές αρχές γνώριζαν «ότι ήταν καταδικασμένοι, όμως δεν εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, ούτε και παραδόθηκαν όταν πλήρωμα ρωσικού πολεμικού πλοίου τους έστειλε μέσω ασυρμάτου τελεσίγραφο να παραδώσουν τα όπλα τους. Αντίθετα, οι Ρώσοι είχαν δηλώσει ότι είχαν διασωθεί. Γεγονός που ένα σχεδόν μήνα μετά επιβεβαιώνεται.

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"



Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC