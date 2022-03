Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το Κίεβο - Μια ανάσα τα ρωσικά άρματα μάχης

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το Κίεβο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν την ουκρανική πρωτεύουσα, την ώρα που ο μισός πληθυσμός έχει ήδη εκκενώσει την πόλη.

Ρωσικά άρματα μάχης έφθασαν στις βορειοανατολικές παρυφές της ουκρανικής πρωτεύουσας Κίεβο, την οποία απειλούν να περικυκλώσουν αφού έφθασαν ήδη στα βόρεια και δυτικά προάστιά της.

Μια ομάδα του AFP είδε στήλες καπνού να υψώνονται από το χωριό Σκιμπίν, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το τελευταίο φράγμα των ουκρανικών δυνάμεων πριν από τη βορειοανατολική είσοδο του Κιέβου.

Ουκρανοί στρατιώτες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πολέμησαν σκληρά στη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να κρατήσουν τον έλεγχο του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου πριν από την πρωτεύουσα, βασικής βορειοανατολικής εισόδου της.

Σήμερα προς το μεσημέρι, βροχή ρωσικών πυραύλων Grad έπεσε στο έρημο χωριό Βελίκα Ντιμέρκα, περίπου πέντε χλμ. από τα όρια του Κιέβου, μερικοί από τους οποίους προσγειώθηκαν λίγα μέτρα από την δημοσιογραφική ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο μεταξύ, δεν σημειώθηκε πρόοδος ως προς την κατάπαυση του πυρός μετά τις συνομιλίες μεταξύ των ΥΠΕΞ της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Τουρκία.

Την ίδια ώρα, άνοιξαν ανθρωπιστικοί διάδρομοι σε Μαριούπολη, Βολνοβάχα, Ίζιουμ, Σούμι, Τροστιάνετς και Κρασνοπίλ, ενώ επιχειρούνται εκκενώσεις από διάφορες πόλεις γύρω από το Κίεβο, την ώρα που οι Ρώσοι πλησιάζουν απειλητικά.

Nέο μήνυμα Ζελένσκι: Υπερασπιζόμαστε τη χώρα για 15η ημέρα, δεν θα γίνουμε σκλάβοι ποτέ

Oι Ρώσοι κινούνται από την Κριμαία για να κατακτήσουν την Οδησσό και τη Μαριούπολη

Όπως μάλιστα μεταδίδει το Sky News, οι ρωσικές δυνάμεις κινούνται από την Κριμαία για να κατακτήσουν την Οδησσό και τη Μαριούπολη, όπως δήλωσε ο Στρατάρχης της Αεροπορίας Φίλιπ Όσμπορν. «Ο έλεγχος της περιοχής θα επέτρεπε στη Μόσχα να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο μεταξύ της Κριμαίας, η οποία προσαρτήθηκε το 2014, και των ανατολικών περιοχών που ελέγχονται από τους αντάρτες», είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά, ωστόσο σημείωσε ότι η Ρωσία «δεν βρίσκεται εκεί που σχεδίαζε να είναι».

Ρωσικός στρατός έπεσε σε ενέδρα Ουκρανών - Διοικητής του Πούτιν σκοτώθηκε

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ισχυρίζονται ότι κατατρόπωσαν ένα ρωσικό σύνταγμα και εξολόθρευσαν το διοικητή του, συνταγματάρχη Α. Ζαχάροφ, στο Μπρόβαρι, βορειοοανατολικά του Κιέβου.

Συγκλονίζουν τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την ενέδρα ουκρανικών δυνάμεων σε ρωσικό κομβόι.

Όπως όλα δείχνουν οι Ρώσοι εμφανίζουν κινητικότητα προκειμένου να εξαπολύσουν τη μεγάλη τους επίθεση στο Κίεβο.

Τα στρατεύματα του Κρεμλίνου εξαπέλυσαν δύο επιθέσεις κοντά στο Κίεβο την Τετάρτη -μία μέσω της πολιορκημένης δυτικής πόλης Ιρπίν και άλλη μέσω της ανατολικής συνοικίας Μπροβαρί.

Τα στρατεύματα του Πούτιν τοποθετούν στρατιωτικό εξοπλισμό σε αγροκτήματα και μέσα σε κτίρια κατοικιών στη βόρεια πόλη Τσερνίχιβ, δήλωσε ο στρατός της Ουκρανίας. Στο νότο, Ρώσοι με πολιτικά ρούχα προελαύνουν στην πόλη Mykolaiv, ένα ναυπηγικό κέντρο της Μαύρης Θάλασσας με 500.000 ανθρώπους, ανέφερε. Ο ουκρανικός στρατός, εν τω μεταξύ, δημιουργεί άμυνες σε πόλεις στο βορρά, το νότο και τα ανατολικά, και οι δυνάμεις γύρω από το Κίεβο «κρατούν τη γραμμή» ενάντια στη ρωσική επίθεση, δήλωσαν οι αρχές.

Την ίδια ώρα η μεγάλη φάλαγγα των ρωσικών τεθωρακισμένων εμφανίζεται να οδεύει προς το Κίεβο. Ωστόσο, μετά από πολλές ημέρες ακινησίας της φάλαγγας, οι Ουκρανοί υποστήριξαν σήμερα πως βομβάρδισαν το συγκεκριμένο κομβόι σε ενέδρα. Μάλιστα όπως λένε οι Ουκρανοί ο συνταγματάρχης, Αντρέι Ζαχάρωφ, διοικητής του συντάγματος αρμάτων μάχης, σκοτώθηκε στην ενέδρα αυτή. Οι ίδιες μεταδόσεις έδειξαν ότι η στήλη υπέστη σοβαρές απώλειες, με ένα άρμα και ένα τεθωρακισμένο όχημα να καταστραφούν.

Εν τω μεταξύ, ο Βαντίμ Ντενισένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να σταματήσουν την επίθεση στο Ίρπιν και αντεπιτίθενται το πρωί της Πέμπτης με τις μάχες να βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη. «Η νύχτα ήταν αρκετά δύσκολη, αλλά γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο ουκρανικός στρατός αντεπιτέθηκε κοντά στο Κίεβο», είπε. «Δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες», είπε.

Οι συγκλονιστικές εικόνες που δείχνουν καρέ – καρέ το περιστατικό κάνουν το γύρο των social media, ενώ έχει αναρτηθεί και στον λογαριασμό των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Twitter. Μάλιστα στο Telegram αναφέρεται πως η ουκρανική επίθεση στη ρωσική φάλαγγα σημειώθηκε χθες Τετάρτη.

Δείτε βίντεο από την επίθεση στη ρωσική φάλαγγα:

Το υπουργείο Αμυνας έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο.

To Sky News δημοσιεύει βίντεο με τις προσπάθειες απενεργοποίησης βόμβας που η ουκρανική πλευρά αναφέρει πως έγιναν στο Χάρκοβο.

The State Emergency Service of Ukraine posted a video of an unexploded bomb being defused. Ukraine-Russia live updates: https://t.co/X3flQUk9BR pic.twitter.com/9mMlw2AqII

Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο Τσερνομπίλ, σύμφωνα με τη Μόσχα

Παράλληλα, οι δορυφορικές εικόνες που παρουσίασαν οι New York Times, φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής που υπέστησαν τo προηγούμενο 24ωρο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς μη στρατιωτικοί στόχοι στην περιοχή της Μαριούπολης, μεταξύ αυτών εμπορικά κέντρα, κατοικίες, η κεντρική αγορά και το παιδιατρικό νοσοκομείο.

Από την πλευρά της, η Ρωσία άλλαξε σήμερα στάση σε ό,τι αφορά τον βομβαρδισμό του ουκρανικού νοσοκομείου στη Μαριούπολη, με μια σειρά δηλώσεων που κινούνταν από επιθετικές διαψεύσεις έως το αίτημα του Κρεμλίνου να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό χθες και απέρριψε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι δεν υπήρχαν ασθενείς εκεί. «Όπως πάντα, λένε ψέματα με αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο Ζελένσκι που κατηγόρησε τη Μόσχα ότι διαπράττει γενοκτονία.

Υπό το φως της διεθνούς καταδίκης, υπάρχουν ασυνήθιστες ενδείξεις ασυνέπειας στην απάντηση Ρώσων αξιωματούχων, που από την αρχή της εισβολής της Μόσχας στις 24 Φεβρουαρίου εμμένουν σταθερά στο ίδιο αφήγημα για αυτό που η Ρωσία χαρακτηρίζει ‘ειδική στρατιωτική επιχείρηση’ στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, κληθείς να σχολιάσει, δήλωσε στο Reuters: «Οι ρωσικές δυνάμεις δεν βάλλουν κατά στόχων αμάχων».

Watch this,world. Watch pregnant Ukrainian women with their faces covered in blood. Watch facilities for newborn babies destroyed. Watch dead bodies buried in a mass grave because of incessant bombardment of Mariupol. You enabled Putin for years,and it's the result

E. Maloletka pic.twitter.com/tMghcVmZJz