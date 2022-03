Σε εξέλιξη οι νέες διαπραγματεύσεις Ουκρανίας - Ρωσίας: Οι τρεις όροι που θέτει το Κίεβο

Άμεση κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την εκκένωση των αμάχων ζητά η ουκρανική αντιπροσωπεία από τη ρωσική στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Ξεκινήσαμε να μιλάμε με τους Ρώσους εκπροσώπους, ανακοίνωσε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι αναρτώντας στο twitter μια φωτογραφία από το σπίτι του κυνηγού που βρίσκεται στην περιοχή της Μπρεστ της Λευκορωσίας, στην Μπελαβέσκαγια Πούσα, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Σύμφωνα με τον Ποντολιάκ, τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Άμεση κατάπαυση του πυρός

2. Ανακωχή

3. Ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την εκκένωση αμάχων από κατεστραμμένα ή συνεχώς βομβαρδισμένα χωριά/πόλεις.

Σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, που πλήττονται από βόμβες των ρωσικών δυνάμεων ή έχουν περικυκλωθεί, η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Στα νότια, το στρατηγικό λιμάνι της Μαριούπολης είναι σχεδόν αποκομμένο και υφίσταται έντονους βομβαρδισμούς, η πόλη Χάρκιβ, η δεύτερη πολυπληθέστερη στη χώρα, επίσης βομβαρδίζεται εδώ και αρκετές ημέρες.

Μια πρώτη συνάντηση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα χωρίς να έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά τα δύο μέρη συμφώνησαν για μια δεύτερη συνάντηση.

Η Ουκρανία απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων.

Η Ρωσία δεν έχει διευκρινίσει τα αιτήματά της, αλλά λέει ότι θέλει να «αποστρατιωτικοποιήσει» και να «αποναζιστικοποιήσει» τη γείτονά της, υπονοώντας έτσι ότι θέλει τη συνθηκολόγηση της και το τέλος της εξουσίας στον τόπο που κατηγορεί ότι υποδαυλίζει μια υποτιθέμενη «γενοκτονία» ρωσόφωνου πληθυσμού.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod