ΗΠΑ: Ένας νεκρός και 38 αγνοούμενοι μετά από ανατροπή σκάφους στα ανοικτά της Φλόριντα

Ομάδες διάσωσης ανέσυραν ένα πτώμα, κατά τη διάρκεια των ερευνών τους για τον εντοπισμό 39 ανθρώπων που αγνοούνταν, αφότου το σκάφος τους ανατράπηκε στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα, έγινε σήμερα γνωστό από την αμερικανική ακτοφυλακή.

Η αρχηγός της ακτοφυλακής Τζο Αν Μπέρντιαν δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Μαϊάμι, ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό επιζώντων, μία ημέρα αφότου ένα μέλος του πληρώματος εμπορικού πλοίου βρήκε έναν άνδρα να προσπαθεί να κρατηθεί από το βυθισμένο κύτος του σκάφους στον Ατλαντικό Ωκεανό και τον διέσωσε.

«Υποπτευόμαστε ότι πρόκειται για παράνομη διακίνηση ανθρώπων, καθώς το περιστατικό αυτό σημειώθηκε σε μία οδό που επιλέγουν οι διακινητές ανθρώπων», είπε η Μπέρντιαν, προσθέτοντας πως αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας διευρευνούν το περιστατικό.

Σύμφωνα με την αξιωματικό, το πλήρωμα ενός σκάφους του λιμενικού εντόπισε τον νεκρό. Όπως η ίδια ανέφερε, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου αυτού δεν θα δημοσιευτούν έως ότου η οικογένειά του ενημερωθεί.

Το μέλος του εμπορικού πλοίου ειδοποίησε την ακτοφυλακή, η οποία έστειλε διασωστικά πλοία και ένα αεροσκάφος για να ερευνήσουν την περιοχή για περισσότερα θύματα.

Ο επιζών είπε στις αρχές ότι απέπλευσε από τις νήσους Μπίμινι στις Μπαχάμες, σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από το Μαϊάμι, με ένα πλεούμενο μαζί με άλλους 39 ανθρώπους, το Σάββατο το βράδυ, σημειώνει η ακτοφυλακή σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τον επιζώντα, το πλεούμενο της ομάδας ανατράπηκε το πρωί της Κυριακής, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, σε απόσταση 72 χιλιομέτρων ανατολικά από το Φορτ Πιρς Ίνφλετ, στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα στον Ατλαντικό, όμως κανείς δεν φορούσε σωσίβιο.

Ο επιζών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί αφυδάτωση και εγκαύματα από την έκθεση στον ήλιο.

«Η απόφασή τους να βγουν στη θάλασσα είναι περίπλοκη. Σίγουρα, τα νερά στα Στενά της βόρειας Φλόριντα μπορούν να είναι επικίνδυνα», είπε η Μπέρντιαν.

«Σε περιπτώσεις σαν κι αυτή, μικρά σκάφη, υπερφορτωμένα, με άπειρους κυβερνήτες, τη νύχτα και με κακοκαιρία μπορούν να είναι απίστευτα επικίνδυνα».

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, σκάφη της ακτοφυλακής, ελικόπτερα, αεροσκάφη επιχειρήσεων διάσωσης και ένα αεροσκάφος του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού «χτένιζαν» την περιοχή, που εκτείνεται σε περισσότερα από 7.500 ναυτικά μίλια, περίπου στο μέγεθος του Ρόουντ Άιλαντ, αναφέρει η ανακοίνωση των αρχών.

Η εθνικότητα των επιβαινόντων στο σκάφος δεν έχει καθοριστεί, είπε ένας εκπρόσωπος τύπου της ακτοφυλακής, ο Χοσέ Φερνάντεζ.

#BREAKING @USCG rescue crews are currently searching for 39 people after their boat reportedly capsized on Saturday night approximately 45 miles east of Fort Pierce Inlet. #SAR



More updates to follow. pic.twitter.com/iGCJ7KRjXY

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 25, 2022

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ