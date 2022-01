Νταβίντ Σασόλι: Πένθος στον πολιτικό κόσμο για τον αιφνίδιο θάνατο του

Η είδηση του θανάτου του Νταβίντ Σασόλι σκόρπισε πένθος σε όλη την Ευρώπη και σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της ΕΕ και των κρατών-μελών τον αποχαιρετούν με μηνύματά τους.

Ο αιφνίδιος θάνατος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, προκάλεσε σοκ στον πολιτικό κόσμο καθώς έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τρίτης (11.1.2022) σε ηλικία 65 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Χθες Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του προέδρου του ΕΚ είχε ανακοινώσει ότι ο Νταβίντ Σασόλι εισήχθη σε νοσοκομείο «εξαιτίας σοβαρής επιπλοκής λόγω δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού του συστήματος» και την ακύρωση των επίσημων δραστηριοτήτων του.

Ο Νταβίντ Σασόλι, που είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε θεραπεία για λευχαιμία, είχε ήδη νοσηλευτεί το φθινόπωρο εξαιτίας πνευμονίας, που τον ανάγκασε να λείψει από το ΕΚ για αρκετές εβδομάδες. Η θητεία του άλλοτε δημοσιογράφου και παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπών στην Ιταλία, που ασκούσε την προεδρία του ΕΚ από το 2019, επρόκειτο να ολοκληρωθεί αυτόν τον μήνα, στο μέσον της κοινοβουλευτικής πενταετίας.

Αφοσιωμένος Ευρωπαίος

«Με βαθιά θλίψη άκουσα τα νέα για τον θάνατο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, ενός αφοσιωμένου Ευρωπαίου, που έχει προσφέρει πολλά τόσο στη χώρα του όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας λείψει πολύ», σημειώνει η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

It is with profound sadness that I heard the news about the passing of the @EP_President David Sassoli, a dedicated European who has offered a lot both to his country and to the European Union. He will be greatly missed. pic.twitter.com/tql7bALmmR — President GR (@PresidencyGR) January 11, 2022

Αξιόλογος Ιταλός και περήφανος Ευρωπαίος

«Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος από τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι», αναφέρει, στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σημειώνει:

«Το όραμά του για την Ευρώπη ως φάρο ειρήνης και δημοκρατίας στον κόσμο θα λάμψει ως διαρκής κληρονομιά. Θρηνούμε αυτόν τον αξιόλογο Ιταλό και περήφανο Ευρωπαίο».

I am shocked and saddened by the sudden death of the @EP_President David Sassoli. His vision of Europe as a beacon of peace and democracy in the world will shine on as a lasting legacy. We mourn this remarkable Italian and proud European. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 11, 2022



Φίλος της Ελλάδας με προοδευτικό όραμα

Θερμά συλλυπητήρια για τον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι «ο ξαφνικός θάνατος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, είναι μια τρομερή απώλεια για την Ευρώπη και την Ιταλία».

«Ένας φίλος της Ελλάδας, με προοδευτικό όραμα για την κοινωνική Ευρώπη, που αγωνίστηκε για ένα δυνατό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θερμά συλλυπητήρια», τόνισε.

The sudden death of @EP_President David Sassoli is a terrible loss for Europe and Italy. A friend of Greece, with a progressive vision for social Europe, who fought for a strong European Parliament. Deepest condolences. — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) January 11, 2022



Η Ευρώπη χάνει έναν γενναίο υπέρμαχο των αξιών της

Ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε συγκλονισμένος από τον ξαφνικό θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε πώς «η Ευρώπη χάνει έναν γενναίο υπέρμαχο των αξιών της, που τίμησε με την παρουσία του τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

«Πάντα στο πλευρό της πατρίδας μας, έδωσε αγώνα για την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια των λαών της Ευρώπης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και απηύθυνε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Είμαι συγκλονισμένος από τον ξαφνικό θάνατο του συναδέλφου και αγαπητού φίλου #DavidSassoli.

Η Ευρώπη χάνει έναν γενναίο υπέρμαχο των αξιών της, που τίμησε με την παρουσία του τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. pic.twitter.com/S0fk1EyqGD — Nikos Androulakis (@androulakisnick) January 11, 2022

Αγωνίστηκε για τη δημοκρατία και μια ισχυρότερη ΕΕ

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, εκφράζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι αγωνίστηκε για τη δημοκρατία και μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Βαθιά συντετριμμένος για τον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», αναφέρει. «Ο Νταβίντ Σασόλι ήταν ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος και πολιτικός, που αγωνίστηκε για τη δημοκρατία και μια ισχυρότερη ΕΕ. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του στοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Χάσαμε έναν παθιασμένο Ευρωπαίο ηγέτη

Τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο το προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, εκφράζει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, με ανάρτησή του στο twitter.

«Είμαι βαθιά λυπημένος από τον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι», αναφέρει ο κ. Βαρβιτσιώτης και προσθέτει: «Σήμερα χάσαμε έναν παθιασμένο Ευρωπαίο ηγέτη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητέ φίλε Νταβίντ, αναπαύσου εν ειρήνη».

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά συλληπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

Έντιμος πολιτικός και αυθεντικός Ευρωπαίος

«Αποχαιρετούμε, σήμερα, με λύπη και σεβασμό τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλό φίλο David Sassoli. Ο David υπήρξε ακέραιος δημοσιογράφος, έντιμος πολιτικός, αυθεντικός Ευρωπαίος. Ως Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, αντιτάχθηκε στη μισαλλοδοξία και τον διχασμό, υπερασπιζόμενος με σθένος τη δημοκρατία και την ενότητα της Ευρώπης. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του» σημειώνει ο πρώην Ευρωπαίος Επιτρόπος Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Παρών στα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού της Ελλάδας

«Ο Νταβίντ Σασόλι ήταν πάντα παρών στα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού στης Ελλάδας» τονίζει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ο κ. Σχοινάς αναφέρει στην ανάρτησή του: «Από τον Έβρο ως τον εορτασμό των 40 χρόνων της ένταξης, ο Νταβίντ Σασόλι ήταν πάντα παρών στα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού της Ελλάδας. Αγαπούσε την Ελλάδα με πάθος. Μου είχε ζητήσει να οργανώσω μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος την άνοιξη. Δεν προλάβαμε. Καλό ταξίδι Presidente!»

Από τον Έβρο ως τον εορτασμό των 40 χρόνων της ένταξης, ο Νταβίντ Σασόλι ήταν πάντα παρών στα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού της Ελλάδας. Αγαπούσε την Ελλάδα με πάθος.



Μου είχε ζητήσει να οργανώσω μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος την άνοιξη. Δεν προλάβαμε.



Καλό ταξίδι Presidente ! — Margaritis Schinas (@MargSchinas) January 11, 2022

Σπουδαίος Ευρωπαίος και περήφανος Ιταλός

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη θλίψη της και είπε αντίο σε έναν «σπουδαίο Ευρωπαίο» και «περήφανο Ιταλό», λέγοντας ότι «ήταν ένας παθιασμένος δημοσιογράφος, ένας εξαιρετικός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, πρωτίστως, ένας αγαπημένος φίλος».

I am deeply saddened by the terrible loss of a great European & proud Italian.



David Sassoli was a compassionate journalist, an outstanding President of the European Parliament and, first & foremost, a dear friend.



My thoughts are with his family.



Riposa in pace, caro David! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 11, 2022

Σαρλ Μισέλ: Ειλικρινής και παθιασμένος Ευρωπαίος, μας λείπει ήδη

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, έκανε λόγο για έναν «ειλικρινή» και «παθιασμένο» Ευρωπαίο, στο tweet του για την απώλεια του Νταβίντ Σασόλι. Ο Σαρλ Μισέλ έγραψε: «Νιώθω λυπημένος και συγκινημένος μετά την είδηση της απώλειας του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι. Ειλικρινής και παθιασμένος Ευρωπαίος, μας λείπει ήδη η ανθρώπινη ζεστασιά, η γενναιοδωρία, η φιλικότητα και το χαμόγελό του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Mi sento triste e commosso dopo la notizia della scomparsa di @EP_President @DavidSassoli



Europeo sincero e appassionato, ci manca già il suo calore umano, la sua generosità, la sua cordialità e il suo sorriso.



Sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. — Charles Michel (@eucopresident) January 11, 2022

Στέλλα Κυριακίδου: Ένας αληθινός Ευρωπαίος του οποίου το έργο και την κληρονομιά θα θυμόμαστε

Τα συλλυπητήριά της στους οικείους του Νταβίντ Σασόλι απηύθυνε και η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου, η οποία έγραψε στο Twitter: «Με βαθιά λύπη σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα τον θάνατο του Προέδρου του ΕΚ. Ένας αληθινός Ευρωπαίος του οποίου το έργο και την κληρονομιά θα θυμόμαστε. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια και οι σκέψεις μου είναι στην οικογένειά του και στους αγαπημένους του σήμερα».