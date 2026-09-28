Εγκαινιάστηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Πετρούπολης από την Ειρήνη Αγαπηδάκη

Το νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ) Πετρούπολης εγκαινιάστηκε σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026. Την τελετή των εγκαινίων πραγματοποίησε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του δημάρχου Πετρούπολης, Βαγγέλη Σίμου. Το Υπουργείο Υγείας χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο έργο ως ένα έργο πνοής, το οποίο αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αποτελεί απάντηση σε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

Η σημασία του νέου ιατρείου για την περιοχή

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πετρούπολης αποτελεί πλέον ένα κέντρο φροντίδας με πολλαπλές δυνατότητες. Διαθέτει εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθιστώντας το βασικό σημείο αναφοράς για την καθημερινή υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Η λειτουργία του έρχεται να καλύψει ανάγκες που υπήρχαν επί χρόνια, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας στην ίδια τη γειτονιά των πολιτών.

Για να διασφαλιστούν οι υψηλότερες προδιαγραφές φροντίδας, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης του κτιρίου. Επιπλέον, το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα, ικανά να εξυπηρετήσουν ακόμα και περιπτώσεις ασθενών που χρειάζεται να υποβληθούν σε εξετάσεις για οξέα νοσήματα, όπως για παράδειγμα η τροπονίνη. Το προσωπικό του περιλαμβάνει πλήρες διοικητικό προσωπικό, καθώς και προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της δομής.

Παρουσία πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών

Στα εγκαίνια του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης, εκτός από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον δήμαρχο Πετρούπολης, Βαγγέλη Σίμο, παρέστησαν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν εκπρόσωποι του Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδου, καθώς και εκπρόσωποι της βουλευτού Β2 Αθηνών, Μαρίας Συρεγγέλα.

Την αυτοδιοίκηση εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας, Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, και η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Αθανασία Παπασπύρου. Η παρουσία όλων αυτών των στελεχών υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στο συγκεκριμένο έργο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Οι δηλώσεις της Ειρήνης Αγαπηδάκη

Στην ομιλία της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, τόνισε την επιθυμία για ριζική αλλαγή της νοοτροπίας που επικρατούσε επί χρόνια στον τομέα της υγείας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η μετάβαση από ένα σύστημα όπου ο πολίτης αναζητά ιατρική βοήθεια μόνο όταν προκύψει πρόβλημα υγείας, σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) που βρίσκεται κοντά στον πολίτη, τον προστατεύει και τον στηρίζει έγκαιρα, μέσα στην ίδια του τη γειτονιά.

Η κυρία Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι ο πυρήνας αυτής της μεγάλης αλλαγής που υλοποιείται είναι η ισχυρή πρόληψη, η προσβάσιμη Πρωτοβάθμια Φροντίδα και η παροχή υπηρεσιών υγείας που φτάνουν σε κάθε πολίτη. Προς αυτή την κατεύθυνση, το υπουργείο ενισχύει τις δομές υγείας με βασικές ειδικότητες και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή περίθαλψη.

Σχεδιασμοί του υπουργείου για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Στο πλαίσιο των ευρύτερων σχεδιασμών του Υπουργείου Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της στοματικής υγείας. Προχωράει ο σχεδιασμός ενός νέου τοπικού δικτύου στην Αττική, το οποίο θα συνδέει τα οδοντιατρεία των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας, δηλαδή το Οδοντιατρικό Κέντρο Λένορμαν. Μέσω αυτής της διασύνδεσης, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και σε δωρεάν προσθετικές εργασίες, διευρύνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παράλληλα, το υπουργείο ενισχύει τη διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με τις Κινητές Ομάδες Υγείας. Στόχος είναι το σύστημα υγείας να μπορεί να προσεγγίζει ακόμα πιο αποτελεσματικά τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης. Οι Κινητές Ομάδες Υγείας μπορούν να φτάσουν στο σπίτι ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρία, με ένα απλό τηλεφώνημα στον αριθμό 1135, προσφέροντας φροντίδα κατ' οίκον.

Με πληροφορίες από: Topontiki