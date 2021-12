Η Γερμανία αποχαιρετά την Άνγκελα Μέρκελ

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς, ήταν οι πρώτες φράσεις της απερχόμενης καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ στην ομιλία της στην τελετή αποχαιρετισμού που γίνεται προς τιμήν της.

Δεκαέξι χρόνια στην καγελαρία της Γερμανίας, πολλά γεγονότα, προκλήσεις πολιτικής και ανθρωπιστικής φύσεως, είπε απευθυνόμενη στον γερμανικό λαό.

Πολλές κρίσεις έχουν αποδείξει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας ενώ αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί τις προκλήσεις που γνωρίζει ο πλανήτης, συμπλήρωσε.

Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να κοιτάτε το μέλλον του κόσμου και από την οπτική άλλων ανθρώπων, σημείωσε ακόμη η απερχόμενη καγκελάριος.

Η απερχόμενη Καγκελάριος της Γερμανίας ακούει την στρατιωτική μπάντα να παιανίζει, τον ύμνο της χώρας της αλλά και τα ιδιαίτερα μουσικά τραγούδια που η ίδια έχει επιλέξει.

Το πρώτο τραγούδι είναι ο χορωδιακός εκκλησιαστικός ύμνος «Ύψιστε Θεέ, σε υμνούμε» του Γιόχεν Ρίγκερ. Το επόμενο είναι η μπαλάντα της Βερολινέζας Χίλντεγκαρντ Κνεφ, υπό τον τίτλο: «Για μένα θέλω να βρέχει κόκκινα τριαντάφυλλα» .Ο μεγαλύτερος, όμως, αιφνιδιασμός προέρχεται από την επιλογή του τρίτου τραγουδιού: το «Ξέχασες το έγχρωμο φιλμ», (Du hast den Farbfilm vergessen) της νονάς της πανκ μουσικής , Νίνα Χάγκεν.

Η τελετή αποχαιρετισμού διεξήχθη με λίγους προσκεκλημένους λόγω μέτρων υπό τον φόβο του κορωνοϊού.

Η Μέρκελ έγινε η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της Γερμανίας από την ίδρυση του Ομοσπονδιακού Κράτους το 1871 και απόψε μετά από 16 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, αφήνει τη θέση της στον Σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς.

Großer #Zapfenstreich: Here is a sneak preview of the music the Bundeswehr Staff Band will play at the departure ceremony for Chancellor #Merkel.



Tune in to the livestream at 19.20 hours: https://t.co/nCZrZNidWxpic.twitter.com/81oZ6eXXdt