Χάρτης ECDC: Ανησυχητική η κατάσταση στην Ευρώπη - Στο βαθύ κόκκινο η Ελλάδα

Ο χάρτης κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ευρώπη δείχνει πως η κατάσταση παραμένει ανησυχητική, με την χώρα μας να βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο, όπως πολλές χώρες της Γηραιάς Ηπείρου.

Στο νέο αναθεωρημένο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων τις τελευταίες 14 ημέρες ανά 100 χιλιάδες πληθυσμού, όλη η Ελλάδα βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο όπως και πολλές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, ενώ στο κόκκινο είναι σχεδόν όλη η ήπειρος.

Mόνο ορισμένες περιοχές στη Γαλλία, την Ισπανία και τη Σουηδία, η Μάλτα και ένα κομμάτι της Ιταλίας, βρίσκονται στο πορτοκαλί στον χάρτη του ECDC, ενώ στο βαθύ κόκκινο βρίσκονται εη Κροατία, η Σλοβενία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Δημοκρατία της Ιρλανδίας και η Ισλανδία.

Η Ελλάδα, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες (κόκκινο) βρίσκεται και εκείνη στο «βαθύ κόκκινο».

