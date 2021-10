Κινέζοι αστροναύτες έφθασαν στον διαστημικό τους σταθμό - Θα παραμείνουν για έξι μήνες στο διάστημα

Η αποστολή τους θα διαρκέσει έξι μήνες, το πιο μεγάλο χρονικό διάστημα που έχουν παραμείνει κινέζοι αστροναύτες σε χαμηλή τροχιά.

Θα παραμείνουν έξι μήνες στο διάστημα, ρεκόρ για την Κίνα: τρεις αστροναύτες, ανάμεσά τους μια γυναίκα, έφθασαν σήμερα στον υπό ανέγερση κινεζικό διαστημικό σταθμό για να συνεχίσουν το έργο της κατασκευής του, αλλά όχι μόνο.

Το σκάφος τους, το Σεντζού-13, απογειώθηκε στις 00:23 (τοπική ώρα· στις 19:23 χθες Παρασκευή ώρα Ελλάδας) με πύραυλο Μεγάλη Πορεία 2F, από το κέντρο Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι (βορειοδυτικά), κατέγραψαν οι κάμερες της κρατικής τηλεόρασης CCTV, που αναμετέδωσε απευθείας την εκτόξευση.

Η κινεζική υπηρεσία επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων χαρακτήρισε επιτυχή την εκτόξευση και διαβεβαίωσε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Τέσσερις ώρες αργότερα, το Σεντζού-13 προσδενόταν στον διαστημικό σταθμό.

Οι τρεις αστροναύτες θα διαμείνουν στο Τιανχέ («Ουράνια αρμονία»), το μοναδικό τμήμα του διαστημικού σταθμού που είναι επιχειρησιακό, αφού τέθηκε σε χαμηλή τροχιά στα τέλη Απριλίου, σε ύψος 350-390 χιλιομέτρων. Η αποστολή τους θα διαρκέσει έξι μήνες, το πιο μεγάλο χρονικό διάστημα που έχουν παραμείνει κινέζοι αστροναύτες σε χαμηλή τροχιά. Θα συνεχίσουν την κατασκευή του σταθμού, θα επαληθεύσουν την καλή λειτουργία εξοπλισμού, ενώ θα κάνουν επίσης επιστημονικά πειράματα, θα συγκεντρώσουν για παράδειγμα πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο που το ανθρώπινο σώμα προσαρμόζεται στην πιο μακρά παραμονή στον διαστημικό σταθμό. Θα κάνουν εξάλλου δύο ως τρεις εξόδους στο διάστημα.

Θα διπλασιάσουν το ρεκόρ που κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο τα μέλη της προηγούμενης κινεζικής αποστολής, τα οποία, αφού έφθασαν στον σταθμό με το Σεντζού-12, παρέμειναν στο Τιανχέ για τρεις μήνες.

«Ο λόγος αυτής της παρατεταμένης διαμονής είναι να αποκτηθεί εμπειρία σε ό,τι αφορά τις αποστολές μακράς διάρκειας», εξήγησε ο Έρικ Σίντχαους, καθηγητής ειδικευμένος στις διαστημικές επιχειρήσεις στο Πανεπιστήμιο Αεροναυτικής Έμπρι-Ριντλ, στις ΗΠΑ. «Η κυριότερη δυσκολία για τους αστροναύτες θα είναι να διατηρήσουν τη μυική μάζα τους και να μειώσουν την οστική τους απώλεια» σε περιβάλλον με έλλειψη βαρύτητας, που εξασθενεί τον ανθρώπινο οργανισμό.

Το νέο πλήρωμα αποτελείται από δύο άνδρες, τον Τζάι Τζιγκάνγκ, 55 ετών, τον πρώτο Κινέζο που έκανε ποτέ έξοδο στο διάστημα, το 2008, και τον Γε Γκουανγκφού, 41 ετών, πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας για τον οποίο αυτή είναι η πρώτη του διαστημική αποστολή. Το τρίτο μέλος του πληρώματος είναι η Ουάνγκ Γιαπίνγκ, 41 ετών, η οποία συμμετέχει εκ νέου σε διαστημική αποστολή έπειτα από την πρώτη της, το 2013. Είναι η δεύτερη Κινέζα που κατακτά το διάστημα.

Πασίγνωστη στην Κίνα, ιδίως αφού παρέδωσε στην προηγούμενη αποστολή της μάθημα φυσικής απευθείας σε 60 εκατομμύρια μαθητές μέσω βιντεοσύνδεσης, θα επαναλάβει την εμπειρία και στην τρέχουσα αποστολή της. Θα γίνει επίσης η πρώτη Κινέζα που θα κάνει έξοδο στο διάστημα.

«Η Κίνα δεν θα ανακαλύψει ξανά τον τροχό» με την αποστολή Σεντζού-13, σημειώνει ο Τσεν Λαν, αναλυτής του εξειδικευμένου ιστότοπου GoTaikonauts.com, ο οποίος παρακολουθεί συστηματικά το κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα. Δεν θα πρόκειται «για μεγάλη πρόκληση για την Κίνα, καθώς οι τεχνολογίες της είναι αρκετά ώριμες», ωστόσο «κάθε διαστημική αποστολή είναι στην πραγματικότητα πρόκληση...»

Πρόκειται για την πέμπτη από τις συνολικά ένδεκα αποστολές –επανδρωμένες και μη– που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής του κινεζικού διαστημικού σταθμού, ο οποίος προβλέπεται να είναι εντελώς έτοιμος στα τέλη του 2022.

Ο σταθμός, που έχει βαπτιστεί Τιανγκόνγκ («Ουράνιο Παλάτι»), θα είναι παρόμοιος σε μέγεθος με τον σοβιετικό διαστημικό σταθμό Μιρ (1986-2001). Η διάρκεια ζωής του θα είναι τουλάχιστον 10 χρόνια.

Τα δύο επόμενα τμήματα του σταθμού, τα Μενγκτιάν και Ουεντιάν –πρόκειται για επιστημονικά εργαστήρια–, θα σταλούν στο διάστημα την επόμενη χρονιά για να ενωθούν με το Τιανχέ. Θα επιτρέψουν να γίνουν πειράματα στα πεδία της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής και της αστρονομίας.

Το εγχείρημα της Κίνας να κατασκευάσει διαστημικό σταθμό πυροδοτήθηκε εν πολλοίς από την αμερικανική άρνηση να μεταβούν Κινέζοι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), που προέκυψε με τη συνεργασία των ΗΠΑ, της Ρωσίας, του Καναδά, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας.

Η διαστημική υπηρεσία της Κίνας διαβεβαίωσε από την πλευρά της προχθές Πέμπτη ότι θα είναι ευπρόσδεκτοι ξένοι αστροναύτες στον Τιανγκόνγκ.

Η Κίνα επενδύει εδώ και αρκετές δεκαετίες δισεκατομμύρια ευρώ για να φτάσει τις άλλες διαστημικές δυνάμεις. Έγινε τον Μάιο η δεύτερη χώρα, μετά τις ΗΠΑ, που προσεδάφισε στον Άρη μικρό ρομπότ. Η Κίνα είχε επίσης προσεδαφίσει το 2019 διαστημόπλοιο στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, παγκόσμια πρώτη.

Την περασμένη χρονιά, συγκέντρωσε δείγματα της Σελήνης και ολοκλήρωσε το Μπεϊντού, το κινεζικό σύστημα εντοπισμού θέσης και δορυφορικής πλοήγησης, ανταγωνιστικό του αμερικανικού GPS. Έθεσε την Πέμπτη σε τροχιά γύρω από τη Γη τον πρώτο της δορυφόρο παρατήρησης του Ήλιου.

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το Πεκίνο σκοπεύει να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη (περί το 2030) και να κατασκευάσει σεληνιακή βάση σε συνεργασία με τη Ρωσία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP