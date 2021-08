Αφγανιστάν: Πάνω από 40 τραυματίες σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα μέσω Twitter μετά την είσοδο μαχητών Ταλιμπάν στην πόλη.

“Οι περισσότεροι (άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο) ήρθαν από μάχες στην περιοχή Καραμπάγ”, διευκρίνισε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συγκρούσεις. Στην ανακοίνωση δεν υπάρχει αναφορά για θανάτους.

Over 40 wounded people arrived at our hospital in #Kabul. Most came from fighting in the #Qarabagh area. 22 have been hospitalised, the others (less serious) referred to other facilities. We are receiving more casualties. #Afghanistan