Έκαναν διάλειμμα για τσιγάρο και κατέληξαν ο ένας νεκρός και ο άλλος στο νοσοκομείο

Δύο υπάλληλοι εστιατορίου στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ έκαναν το διάλειμμα τους για τσιγάρο όταν δέχτηκαν καταιγισμό πυρών.

Δύο μασκοφόροι άντρες είχαν στήσει καρτέρι έξω από το εστιατόριο το μεσημέρι. Πυροβόλησαν τους δύο υπαλλήλους και διέφυγαν κατόπιν με το κλεμμένο όχημα, το οποίο παρέδωσαν αργότερα στις φλόγες μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Το ένα από τα δύο θύματα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου εξέπνευσε λίγο αργότερα. Το δεύτερο θύμα μπήκε στο αμάξι του και οδήγησε για μερικά μέτρα, καθώς δεν είχε καταλάβει πως είχε χτυπηθεί. Όταν είδε τα αίματα, τηλεφώνησε για ασθενοφόρο. Παραμένει στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Οι δράστες παραμένουν για την ώρα ασύλληπτοι. Ήταν ένα χτύπημα μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστη εμπορική γειτονιά. Αυτόπτες είδαν τους μασκοφόρους να καίνε το αμάξι και να διαφεύγουν με τα πόδια.

