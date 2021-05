Μάγχη: Ένταση ανάμεσα σε Γάλλους ψαράδες και βρετανικά πολεμικά πλοία

Σκηνικό έντασης ανάμεσα σε Γάλλους ψαράδες και βρετανικά πολεμικά πλοία έχει στηθεί τις τελευταίες ώρες στη θάλασσα της Μάγχης για τα δικαιώματα αλιείας στην περιοχή μετά τη συμφωνία του Brexit. Συγκεκριμένα, δύο πλοία του βρετανικού Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και δεκάδες γαλλικά αλιευτικά κατέπλευσαν το πρωί της Πέμπτης 6 Μαΐου μπροστά από το λιμάνι της πρωτεύουσας του νησιού Τζέρσεϊ, του μεγαλύτερου από τα Αγγλονορμανδικά νησιά της Μάγχης.



Οι Γάλλοι ψαράδες βρέθηκαν στο σημείο για να διαμαρτυρηθούν για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στους Γάλλους αλιείς μετά το Brexit. Aπό 50 έως 70 αλιευτικά πλέουν από τις 7 το πρωί (τοπική ώρα) μπροστά από το λιμάνι Σεντ-Ελιέ, όπως διαπίστωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που είχε επιβιβασθεί τη νύκτα σε ένα νορμανδικό αλιευτικό. Νωρίς το πρωί άναψαν μερικά καπνογόνα.



Λίγα μίλια από εκεί, δύο πολεμικά πλοία του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, τα HMS Severn και HMS Tamar, αναπτύχθηκαν για να «επιτηρούν την κατάσταση», σύμφωνα με εκπρόσωπο του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, ο οποίος έκανε λόγο για «ένα αυστηρά προληπτικό μέτρο που ελήφθη σε συμφωνία με την κυβέρνηση του Τζέρσεϊ».

BREAKING: A fleet of French fishing boats have descended on Jersey after threatening to blockade the island's main port over a post-Brexit fishing rights row.



