ΕΕ:Ο EMA στηρίζει το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της COVID-19

Η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρήκε ότι υπάρχει πιθανή σχέση ανάμεσα στο εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της COVID-19 και σε σπάνιες περιπτώσεις θρομβώσεων σε ενήλικες που έλαβαν το εμβόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είπε πως τα συνολικά οφέλη του εμβολίου υπερτερούν οιωνδήποτε κινδύνων.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανέφερε σήμερα πως η επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησής του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια προειδοποίηση για ασυνήθιστες θρομβώσεις με χαμηλά αιμοπετάλια θα πρέπει να προστεθεί στις πληροφορίες προϊόντος για το εμβόλιο, όπως ακριβώς έχει ζητήσει και για την ανταγωνίστρια παρασκευάστρια εμβολίων AstraZeneca.

Η επανεξέταση των περιπτώσεων οδήγησε σε μια διακοπή της διάθεσης του εμβολίου στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, πιο πρόσφατο πλήγμα στις προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η πανδημία, που έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 3,1 εκατ. ανθρώπων και έχει μολύνει 142,1 εκατ. παγκοσμίως.

Πολλές χώρες ανέστειλαν ή περιόρισαν τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca λόγω πιθανής σχέσης με θρομβώσεις.

Ο EMA εξέτασε οκτώ περιπτώσεις θρομβώσεων που παρουσιάστηκαν σε ενήλικες στις ΗΠΑ ηλικίας κάτω των 60 ετών, στην πλειονότητά τους γυναίκες, εντός τριών εβδομάδων από τον εμβολιασμό με το μονοδοσικό εμβόλιο της J&J.

Η εξέταση του EMA οδήγησε στο συμπέρασμα ότι "αυτοί οι θρόμβοι και οι διαταραχές είναι πολύ σπάνιες παρενέργειες του εμβολίου", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Σαμπίν Στράους, επικεφαλής της επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης του EMA.

Εάν αντιμετωπιστούν νωρίς, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς στην ανάρρωσή τους και να αποφύγουν περαιτέρω επιπλοκές, είπε.

Οι αναφορές για τα εμβόλια της AstraZeneca και της J&J περιλαμβάνουν εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις θρομβώσεων, κυρίως ενός είδους θρόμβωσης που αποκαλείται θρόμβωση εγκεφαλικού φλεβικού κόλπου (CVST) που παρατηρήθηκε σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων, που αποκαλείται θρομβοπενία.

Η J&J έχει πει ότι συνεργάζεται στενά με τις ρυθμιστικές αρχές και σημείωσε πως δεν έχει αποδειχθεί σαφής αιτώδης σχέση των θρομβώσεων με το εμβόλιό της.

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή ανέφερε επίσης πως οι περισσότεροι θρόμβοι εμφανίστηκαν στον εγκέφαλο και στην κοιλιά, όπως και με το εμβόλιο της AstraZeneca, Vaxzevria, το οποίο μελετάται επίσης για παρόμοια προβλήματα θρομβώσεων.

"Μια εύλογη εξήγηση για τον συνδυασμό θρόμβων αίματος και χαμηλών αιμοπεταλίων είναι μια ανοσοαπόκριση, οδηγώντας σε μια κατάσταση παρόμοια με εκείνην που έχει παρατηρηθεί μερικές φορές σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε ηπαρίνη", ανέφερε ο EMA.

Η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων των ΗΠΑ συνέστησε την περασμένη εβδομάδα να σταματήσει η χρήση του μονοδοσικού εμβολίου της J&J, αφού έξι γυναίκες ηλικίας κάτω των 50 ετών παρουσίασαν σπάνιες θρομβώσεις αφού έλαβαν το εμβόλιο.

Οι περιπτώσεις αυτές καταγράφηκαν σε σύνολο τουλάχιστον επτά εκατομμυρίων δόσεων που χορηγήθηκαν στις ΗΠΑ έως τις 13 Απριλίου, ανέφερε ο EMA.

Οι αρχές των ΗΠΑ θα συναντηθούν την Παρασκευή προκειμένου να συζητήσουν αν θα επαναλάβουν τη χρήση του εμβολίου.

H J&J καθυστέρησε τη χορήγηση του εμβολίου στην Ευρώπη, αλλά δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να επαναλάβει τη διάθεσή του. Έχει πει ότι σκοπός της είναι να παραδώσει 55 εκατομμύρια δόσεις στην ΕΕ, όπως προβλέπει το συμβόλαιό της, έως τα τέλη Ιουνίου.

Το εμβόλιο της J&J, που αναπτύχθηκε από τη μονάδα Janseen της εταιρίας, είναι ένα από τα τέσσερα εμβόλια κατά της COVID-19 που έχουν λάβει άδεια χρήσης στην Ευρώπη.

