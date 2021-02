Νέες καταγγελίες κατά του Μέριλιν Μάνσον: Φαντασιωνόταν ότι με έκαιγε ζωντανή

Μετά την καταγγελία της Έβαν Ρέιτσελ Γουντ για σεξουαλική κακοποίησή της από τον τραγουδιστή Μέριλιν Μάνσον, ανοίγουν κι άλλα στόματα σχετικά με τον τρόπο που συμπεριφερόταν στις ερωτικές συντρόφους του.

Έτσι, τη σκυτάλη πήρε η πρώην πορνοστάρ Τζένα Τζέιμσον, η οποία δήλωσε ότι ο Μάνσον, κατά κόσμον Μπράιαν Γουόρνερ, με τον οποίο είχε σύντομη σχέση το 1997, "φαντασιωνόταν" να την κάψει ζωντανή, ενώ συχνή ήταν η χρήση βίας στις προσωπικές τους στιγμές.

Μιλώντας στην Daily Mail η Τζέιμσον δήλωσε ότι διέκοψε τη σχέση μαζί του, πριν της προκαλέσει "υπερβολική ζημιά". "Η σχέση μας ήταν παράξενη. Δεν κράτησε πολύ γιατί μεταξύ άλλων, φαντασιωνόταν να με κάψει ζωντανή. Σεξουαλικά, του άρεσε διαρκώς να δαγκώνει, και αυτό ήταν ανησυχητικό", αποκάλυψε.

"Τον χώρισα όταν άρχισε να με βρίζει"

Παράλληλα, προσέθεσε ότι όλα όσα έγιναν πραγματοποιήθηκαν με τη δική της συναίνεση, ωστόσο, αποφάσισε να χωρίσει μαζί του όταν της αποκάλυψε τις διαστροφές του."Όταν άρχισε να με βρίζει, του είπα 'αντίο Μπράιαν'. Επίσης, δεν διασκέδαζα με τις δαγκωνιές και τους μώλωπες από τα χτυπήματά του".

Επίσης, στο βιβλίο της, "How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale", η Τζέιμσον περιγράφει τη χρήση ναρκωτικών που έκανε μαζί του, καθώς και ότι το σώμα του που ήταν γεμάτο ουλές. "Κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης, εκείνος επέμενε να 'απομυζά' το κάτω μέρος του βραχίονά σαν βαμπίρ".

"Αλλά όσο περισσότερο τον γνώριζα, τόσο πιο περίεργος γινόταν", γράφει η Τζέιμσον, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως της μιλούσε για φαντασιώσεις του όπως το να τη δει να κάνει σεξ με άλλο μέλος της μπάντας του (τον Τουίγκι Ραμίρεζ). "Μου περιέγραφε πως ήθελε να δει κορίτσια να κάνουν σεξ με προσθετικά άκρα", αναφέρει ακόμη. "Δεν ήξερα τι απ' όλα αυτά ήταν αλήθεια ή αν έκανε πλάκα".

Η αποκάλυψη της Έβαν Ρείτσελ Γουντ

Υπενθυμίζεται ότι η Γουντ με μήνυμά της στο Instagram μίλησε για την κακοποιητική σχέση που είχε με τον Μάνσον, γράφοντας: "Το όνομα του βασανιστή μου είναι Μπράιαν Γούορνερ, που ο κόσμος τον γνωρίζει ως Μέριλυν Μάνσον. Η αποπλάνηση άρχισε όταν ήμουν ακόμη έφηβη και με κακοποιούσε φρικτά για χρόνια. Μου είχε κάνει πλύση εγκεφάλου και με χειραγωγούσε στην υποταγή. Ως εδώ ήταν να ζω με τον φόβο των αντιποίνων, του εκβιασμού και της συκοφαντίας. Είμαι εδώ για να ξεσκεπάσω αυτόν τον επικίνδυνο άνδρα και να εγκαλέσω όλες τις βιομηχανίες που τον διευκόλυναν, προτού καταστρέψει και άλλες ζωές. Στέκομαι δίπλα στα πολλά θύματα που πλέον δεν θα σιωπούν".

Ο Μάνσον απάντησε με τον ίδιο τρόπο, λέγοντας: "Οι ιδιωτικές μου σχέσεις υπήρξαν ανέκαθεν συναινετικές με συντρόφους που είχαν την ίδια νοοτροπία με εμένα. Ανεξαρτήτως από το πώς και γιατί άλλες επιλέγουν τώρα να παρουσιάσουν στρεβλά το παρελθόν, αυτή είναι η αλήθεια".