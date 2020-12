Συναγερμός στο Λονδίνο – Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο για αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς στο ανατολικό Λονδίνο όπως μεταδίδει η Daily Mail. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αρκετοί έχουν τραυματιστεί σοβαρά.



Το συμβάν σημειώθηκε στο Χάκνεϊ του ανατολικού Λονδίνου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν γίνει αναφορές για αρκετούς σοβαρά τραυματίες.



Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και οχήματα της Πυροσβεστικής.



Προς το παρόν, η Σκότλαντ Γιαρντ δεν αντιμετωπίζει το συμβάν ως τρομοκρατική επίθεση.



Εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας δήλωσε ότι «ένα αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε πεζούς. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες για τραυματίες. Προς το παρόν, το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια».



Γνωστοποίησε επίσης ότι έως τώρα οι Αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε καμία σύλληψη.





A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured.https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb