Μαντλίν Μακάν: Ο ύποπτος φρίκαρε στο κελί του και έσπασε τα πλευρά του σε ένα ξύλινο κρεβάτι

Ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση της μικρής Μαντλίν, Κρίστιαν Μπρούκνερ, φρίκαρε στο κελί του αφότου του απαγόρεψαν το κάπνισμα και ύστερα έσπασε τα πλευρά του σε ένα ξύλινο κρεβάτι όταν φύλακες του κλώτσησαν τα πόδια, σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών ΜΜΕ.

Οι αστυνομικοί είχαν απαγορεύσει στον Μπρούκνερ να καπνίζει και ο ίδιος ήταν θυμωμένος επειδή τον κατέγραφαν, αναφέρει μια έκθεση. Αντιδρώντας, ο ύποπτος κάλυψε τις κάμερες ασφαλείας στο κελί του με γιαούρτι και μπλόκαρε την τουαλέτα με χαρτί, μεταδίδει η Bild, την οποία επικαλείται η Daily Mail.

Όταν δικαστικοί υπάλληλοι μπήκαν στο κελί του για να τον συλλάβουν, του έδεσαν με χειροπέδες τα χέρια στη ζώνη του και του είπαν να γονατίσει, είπε ο Μπρούκνερ στους δικηγόρους του.

Όταν αρνήθηκε, οι φύλακες φέρεται να κλώτσησαν τα πόδια του, με αποτέλεσμα να πέσει σε ένα ξύλινο κρεβάτι και να σπάσει δύο πλευρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε μια ημέρα προτού η αστυνομία ψάξει μια νέα κατοικία όπου ο Μπρούκνερ ζούσε κάποτε, σε έρευνες σχετικά με την υπόθεση, αφότου έλαβε μια πληροφορία σχετική.

Ο καταδικασμένος βιαστής και παιδόφιλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό τη Δευτέρα. Οι αστυνομικοί ερευνούν επίσης τη συμπεριφορά των δικαστικών υπαλλήλων.

Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι είδε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνουν να του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες μετά το περιστατικό. Εικόνες που καταγράφηκαν με κινητό τηλέφωνο και που φέρεται να ζητήθηκε στη συνέχεια να διαγραφούν.

Madeleine McCann suspect 'broke his ribs on a wooden bed when his legs were kicked away from him' https://t.co/6wpezGwn5z