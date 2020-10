Ο Τραμπ βγαίνει από το νοσοκομείο: Το ανακοίνωσε ο ίδιος - Μην φοβάστε την Covid

Ο Ντόναλντ Τραμπ βγαίνει από το νοσοκομείο σήμερα 5/10. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος μέσω twitter.

Το εξιτήριό του από το νοσοκομείο Walter Reed, όπου νοσηλεύεται από την Παρασκευή, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νοσεί από COVID-19.

«Θα βγω σήμερα από το νοσοκομείο, στις 6.30 (ώρα Αμερικής). Αισθάνομαι καλά. Μην φοβάστε την Covid. Μην τον αφήνετε να σας ελέγχει. Έχουμε αναπτύξει στο Ίδρυμα Τραμπ πολύ καλά φάρμακα. Νιώθω καλύτερα από ότι 20 χρόνια πριν», αναφέρει ο Πλανητάρχης στο tweet του.

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!!