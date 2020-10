Ο πρόεδρος Τραμπ ευχαριστεί τους υποστηρικτές του από το νοσοκομείο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα μέσω Twitter ευχαριστίες στους υποστηρικτές του από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται για την COVID-19 έπειτα από μια σειρά αντιφατικών μηνυμάτων από τον Λευκό Οίκο που προκάλεσαν μεγάλη σύγχυση για την υγεία του.

Ο Τραμπ, που μεταφέρθηκε στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed την Παρασκευή, δημοσιοποίησε χθες, Σάββατο (ώρα ΗΠΑ), τετράλεπτο βίντεο όπου λέει πως το«πραγματικό τεστ» για την κατάστασή του θα είναι τις επόμενες λίγες ημέρες.

«Τις επόμενες λίγες ημέρες, υποθέτω αυτό θα είναι το πραγματικό τεστ, άρα θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες μια δύο ημέρες», είπε μπροστά στην κάμερα ο Τραμπ, που έμοιαζε καταβεβλημένος και φορούσε τζάκετ και πουκάμισο.

Η ασθένεια του Τραμπ έχει ανατρέψει την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου και έχει στρέψει τον προβολέα στη διαχείριση της πανδημίας από τον πρόεδρο. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υπολείπεται του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν στις δημοσκοπήσεις.

Μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που δημοσιοποιήθηκε σήμερα δείχνει πως ο Μπάιντεν έχει ένα προβάδισμα δέκα μονάδων έναντι του Τραμπ σε εθνικό επίπεδο, λίγο ευρύτερο από εκείνο που είχε τους τελευταίους δύο μήνες. Περίπου το 65% των Αμερικανών δήλωσαν πως ο Τραμπ πιθανόν να μην είχε μολυνθεί αν είχε πάρει τον ιό πιο σοβαρά -- μια άποψη που υποστήριξαν οι μισοί Ρεπουμπλικανοί που έλαβαν μέρος στη δημοσκόπηση. Περίπου το 55% δήλωσαν πως δεν πιστεύουν ότι ο Τραμπ έλεγε την αλήθεια για τον ιό.

Ο Τραμπ έχει υποβαθμίσει επανειλημμένα την απειλή της πανδημίας, παρότι η ασθένεια έχει σκοτώσει περισσότερους από 208.000 Αμερικανούς και έχει επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην οικονομία των ΗΠΑ.

Σε τουίτ που έστειλε νωρίς σήμερα, ο Τραμπ είπε «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ!» -- αναφερόμενος στους υποστηρικτές του που συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου έξω από το νοσοκομείο Ούλτερ Ριντ ανεμίζοντας σημαίες που έγραφαν "Τραμπ 2020".

Διαφορετικές εκτιμήσεις για την υγεία του Τραμπ από αξιωματούχους της κυβέρνησης το Σάββατο προκάλεσαν σύγχυση σχετικά με το πόσο άρρωστος είναι ο πρόεδρος αφότου διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό το βράδυ της Πέμπτης.

Μια ομάδα γιατρών του Λευκού Οίκου δήλωσε το πρωί του Σαββάτου πως η κατάσταση του Τραμπ βελτιώνεται και πως ήδη μιλάει για την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Μέσα σε μερικά λεπτά, ο επιτελάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μίντοους έδωσε στους δημοσιογράφους μια λιγότερο ρόδινη εκτίμηση, λέγοντας ότι «οι ενδείξεις του προέδρου τις προηγούμενες 24 ώρες ήταν πολύ ανησυχητικές και οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες από την άποψη της φροντίδας του. Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε έναν καθαρό δρόμο προς την πλήρη ανάρρωση».

Ο Μίντοους, τα αρχικά σχόλια του οποίου διανεμήθηκαν υπό τον όρο ότι δεν θα κατονομαζόταν, άλλαξε τόνο μερικές ώρες αργότερα, λέγοντας στο Reuters πως ο Τραμπ πάει «πολύ καλά» και πως «οι γιατροί είναι πολύ ικανοποιημένοι με τις ζωτικές του ενδείξεις».

Ο Μίντοους δεν διευκρίνισε γιατί αυτή η ασυμφωνία στα σχόλιά του. Σύμβουλος του Τραμπ που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας είπε πως ο πρόεδρος δεν χάρηκε για τις αρχικές δηλώσεις του Μίντοους.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν πει πως η μεταφορά του Τραμπ στο Ουόλτερ Ριντ έγινε για προληπτικούς λόγους και είπαν πως ο Τραμπ μπορεί να παραμείνει εκεί αρκετές ημέρες.

Ωστόσο σε μια συνέντευξη στο Fox News που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ο Μίντοους αποκάλυψε πως η κατάσταση του Τραμπ την Παρασκευή ήταν πολύ χειρότερη απ΄ό,τι έλεγαν αξιωματούχοι δημόσια, λέγοντας πως οι γιατροί συνέστησαν στον πρόεδρο να πάει στο νοσοκομείο αφού είδαν ότι είχε πυρετό και το επίπεδο του οξυγόνου στο αίμα του είχε πέσει ραγδαία.

Ο επικεφαλής ιατρός της αμερικανικής προεδρίας Σον Κόνλεϊ δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο το Σάββατο πως ο Τραμπ δεν είχε πρόβλημα με την αναπνοή του, και ότι δεν του χορηγήθηκε οξυγόνο στο Ουόλτερ Ριντ.

Αρνήθηκε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για ενδεχόμενο εξιτήριο του Τραμπ από το νοσοκομείο, και αργότερα χρειάστηκε να εκδώσει μια δήλωση λέγοντας ότι έκανε λάθος αφού φάνηκε να υπονοεί πως ο Τραμπ είχε διαγνωστεί ήδη από την Τετάρτη.

Σε δήλωση που εκδόθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου ο Κόνλεϊ είπε πως ο πρόεδρος «αντιμετωπίζει ακόμη δυσκολίες» αλλά η ομάδα του παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη.

«Το σημερινό θέαμα --γιατροί να λένε το ένα, πηγές του Λευκού Οίκου το άλλο, και αμφότεροι αργότερα να διορθώνουν τις δηλώσεις τους-- το μόνο που κάνει είναι να ενισχύει τα προβλήματα αξιοπιστίας της κυβέρνησής του», δήλωσε ο Κάιλ Κόντικ, πολιτικός αναλυτής στο Κέντρο για την Πολιτική του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια.

Με τον Τραμπ εκτός προεκλογικής εκστρατείας επ΄αόριστον, το προεκλογικό του επιτελείο ανακοίνωσε την «Επιχείρηση MAGA», στη βάση του συνθήματός του «Να Κάνουμε την Αμερική Μεγάλη Ξανά» ("Make America Great Again") κατά την οποία προβεβλημένοι σύμμαχοι, περιλαμβανομένου του αντιπρόεδρου Μάικ Πενς και των μεγαλύτερων γιων του Τραμπ, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ, θα αναλάβουν προσωπικά τη διεξαγωγή της εκστρατείας αυτή την εβδομάδα.

Ο Πενς, που βρέθηκε αρνητικός την Παρασκευή, θα αντιμετωπίσει στο προγραμματισμένο για την Τετάρτη ντιμπέιτ την υποψήφια αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις.

Ο Μπάιντεν, που απέφυγε γενικά να ασκήσει απευθείας κριτική στον Τραμπ στη διάρκεια ενός ταξιδιού στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας στο Μίσιγκαν την Παρασκευή, υιοθέτησε έναν πιο επιθετικό τόνο το Σάββατο μιλώντας ενώπιον των μελών ενός συνδικάτου.

«Είμαι κάπως σε δύσκολη θέση γιατί δεν θέλω να επιτίθεμαι στον πρόεδρο και στην πρώτη κυρία τώρα», είπε ο Μπάιντεν και πρόσθεσε πως ελπίζει ότι η Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, που έχει προσβληθεί επίσης από την ασθένεια, θα αναρρώσουν πλήρως.

Όμως στράφηκε γρήγορα στην απόκριση του Τραμπ στην πανδημία αποκαλώντας την «ασυνείδητη» και επέκρινε ένα σχόλιο του Τραμπ σε μια συνέντευξη αυτό το καλοκαίρι ότι «είναι αυτό που είναι» απαντώντας σε ερώτηση για τον απολογισμό των νεκρών.

Ο Μπάιντεν, που βρέθηκε αρνητικός την Παρασκευή, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως θα υποβληθεί και πάλι σε τεστ σήμερα. Η προεκλογική εκστρατεία του θα αρχίσει να δίνει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των τεστ, δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Ο Κόνλεϊ είπε πως ο Τραμπ έλαβε τις πρώτες δύο δόσεις από μια θεραπεία πέντε ημερών με ρεμδεσιβίρη, ένα ενδοφλέβιο αντιιικό φάρμακο που πωλείται από την Gilead Sciences και το οποίο έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις ημέρες νοσηλείας.

Λαμβάνει επίσης πειραματική θεραπεία, το REGN-COV2 της Regeneron, καθώς και ψευδάργυρο, βιταμίνη D, φαμοτιδίνη, μελατονίνη και ασπιρίνη, είπε ο Κόνλεϊ.

Και άλλοι εξεχόντες Ρεπουπλικανοί έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, περιλαμβανομένων των Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών Μάικ Λι, Τομ Τίλις και Ρον Τζόνσον, της πρώην υψηλόβαθμης συμβούλου του Λευκού Οίκου Κέλιαν Κόνγουεϊ και του πρώην κυβερνήτη του Νιου Τζέρσι Κρις Κρίστι.

Thank you so much! https://t.co/UL6P5lRjZI