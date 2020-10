Θετικοί στον κορoνοϊό Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια - Μπαίνουν σε καραντίνα

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε μέσω Twitter ότι τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια έδειξαν ότι έχουν προσβληθεί από τον κορoνοϊό.

«Θα αρχίσουμε τη διαδικασία απομόνωσης και ανάρρωσης αμέσως», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τη διάρκεια της καραντίνας στην οποία θα τεθούν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, «πάει καλά», θα «συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του», θα «παραμείνει στον Λευκό Οίκο», διαβεβαίωσε ο γιατρός της αμερικανικής προεδρίας, Σον Κόνλι

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαγνώστηκε ότι έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, «είναι καλά», διαβεβαίωσε ο γιατρός της αμερικανικής προεδρίας, ο Σον Κόνλεϊ.

Ο Τραμπ θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της περιόδου της «ανάρρωσής» του, πρόσθεσε ο Κόνλεϊ, τονίζοντας πως θα «συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του» κανονικά, εξ αποστάσεως.

Η αμερικανική προεδρία γνωστοποίησε παράλληλα ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του Τραμπ στη Φλόριντα αποφασίστηκε να ακυρωθεί.

Τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν ο 74χρονος μεγιστάνας και η σύζυγός του Μελάνια έδειξαν πως έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2.

Μια στενή συνεργάτιδα του Τραμπ, η Χόουπ Χιξ, έγινε γνωστό νωρίτερα ότι παρουσιάζει συμπτώματα της COVID-19.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!