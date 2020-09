Πρώην πορνοστάρ βρέθηκε νεκρή. Ήταν μόλις 24 ετών

Γνωστή πορνοστάρ και υποψήφια το 2017 για το βραβείο Best Virtual Reality Sex Scene, η Zoe Parker δεν είναι πια στη ζωή.



«Με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι η Zoe Parker πέθανε στον ύπνο της στις 12 Σεπτεμβρίου γύρω στις 2:00 π.μ.», γράφει στη σελίδα στο GoFundMe που στήθηκε για να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας. «Ήταν μόλις 24 ετών».



Η Parker είχε μετακομίσει πολύ προσφάτως στο σπίτι της στο Τέξας, ώστε να βρεθεί ξανά κοντά στην οικογένειά της και να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Όπως μαθαίνουμε από τη σελίδα, τα πήγαινε πολύ καλά και είχε ανακοινώσει μόλις τους αρραβώνες της. «Όπως όλα έδειχναν, έμοιαζε πραγματικά χαρούμενη για πρώτη φορά στη ζωή της».



Δεν υπάρχει για την ώρα επίσημη αιτία θανάτου. Όπως μεταδίδει η «Daily Star», η 24χρονη είχε εγκαταλείψει πρόσφατα την πορνογραφική βιομηχανία, της οποίας ήταν μέλος από το 2014.



Το 2016 μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να γίνει επαγγελματίας του χώρου και έχει γυρίσει περίπου 100 ταινίες.

