Στιγμές φρίκης στην Ινδία, με ένα τρίχρονο κοριτσάκι να βιάζεται και να στραγγαλίζεται ως αντίποινα διαμάχης αντίπαλων οικογενειών.



Όπως αναφέρει η Daily Mail το σώμα του παιδιού βρέθηκε σε ένα χωράφι 1.600 μέτρα από το σπίτι του και οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρας.



Σύμφωνα με τον πατέρα του κοριτσιού ο συγκεκριμένος άνδρας απήγαγε και σκότωσε την κόρη του λόγω παλιάς αντιπαλότητας των δύο οικογενειών.



Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον στραγγαλισμό και τον βιασμό της τρίχρονης.



Το δημοσίευμα αναφέρει ότι άλλα δύο ανάλογα περιστατικά έχουν συμβεί στην περιοχή Lakhimpur Kheri τις τελευταίες 20 ημέρες.



Μια 17χρονη, που είχε φύγει από το σπίτι για να συμπληρώσει αίτηση υποτροφίας, βρέθηκε νεκρή κοντά στο χωριό της.



Το ακρωτηριασμένο σώμα της ανακαλύφθηκε κοντά σε μια ξερή λίμνη μόλις 200 μέτρα από το χωριό της και φέρεται να είχε βιαστεί.



Λίγες μέρες πριν από το περιστατικό με τη 17χρονη, άλλο ένα 13χρονο κορίτσι βιάστηκε και στραγγαλίστηκε.

