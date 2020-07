Διεθνής κατακραυγή για την επικείμενη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Οργή και απογοήτευση έχει προκαλέσει η απόφαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, παρά τις έντονες προτροπές της παγκόσμιας κοινότητας να διατηρηθεί ο μουσειακός χαρακτήρας του μνημείου.

Σε διάγγελμα του στον τουρκικό λαό χθες το βράδυ, Παρασκευή, ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε πως η Αγία Σοφία θα ανοίξει για προσευχή στις 24 Ιουλίου, προσθέτοντας πως η απόφαση αυτή αποτελεί άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας του.

Υποστήριξε δε, πως «το τζαμί της Αγίας Σοφίας θα είναι ανοιχτό σε όλους τους μουσουλμάνους, τους χριστιανούς, σε όλους τους ξένους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση».

Κάλεσε δε τον κόσμο να μην σπεύσει να επισκεφτεί την Αγία Σοφία πριν από το επίσημο άνοιγμά της ως μουσουλμανικό τέμενος στο τέλος του μήνα.

Προχωρώντας σε ένα κρεσέντο προκλητικότητας, ο Ερντογάν υποστήριξε πως οποιαδήποτε επαναφορά στο πρότερο καθεστώς (δηλαδή η μετατροπή του σε τζαμί) είναι η καλύτερη απάντηση στις επιθέσεις που δέχονται οι τουρκικές αξίες.

«Καλώ όλους να σεβαστούν την απόφαση για την Αγία Σοφία που ελήφθη από τα δικαστικά και εκτελεστικά όργανα της χώρας μας. Το θέμα για το πώς και ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί η Αγία Σοφία είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα. Έτσι απ' αυτή την άποψη, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε στάση ή έκφραση πέρα από την απόφαση των δικαστικών και εκτελεστικών οργάνων της χώρας συνιστά παραβίαση της εθνικής μας ανεξαρτησίας», είπε εμφατικά.

Hurriyet για Αγιά Σοφιά: Οι αγιογραφίες θα καλυφθούν με ειδική τεχνολογία και φωτισμό

Διεθνείς αντιδράσεις

Την ώρα που υποστηρικτές του Τούρκου προέδρου βρίσκονταν έξω από την Αγία Σοφία και πανηγύριζαν τη μετατροπή του συμβόλου του χριστιανισμού σε μουσουλμανικό τέμενος, η διεθνής κοινότητα εξέφραζε τη δυσφορία και την απογοήτευσή της για την δικαστική απόφαση του τουρκικού ΣτΕ αλλά και την μετέπειτα υπογραφή του προεδρικού διατάγματος από τον Ερντογάν. Μάλιστα, η UNESCO ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς θα αξιολογήσει εκ νέου το καθεστώς της Αγίας Σοφίας.

Ο Μόργκαν Ορτάγκους, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εξέφρασε την Παρασκευή την απογοήτευσή του για την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης, τονίζοντας παράλληλα πως αναμένει με ανυπομονησία να ακούσει τα σχέδια για το πώς θα διασφαλιστεί ότι η Αγία Σοφία θα παραμείνει προσβάσιμη σε όλους, χωρίς εμπόδια.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ –επιφανές μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, έγραψε σε tweet του πως καταγγέλλει έντονα την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί.

«Καλώ τον Ερντογάν να αντιστρέψει την πορεία που ακολουθεί και να αποκαταστήσει την αξιοθαύμαστη κληρονομιά της Αγίας Σοφίας ως μουσείο, που θα επισκέπτονται άνθρωποι όλων των θρησκειών και πολιτισμών» τόνισε χαρακτηριστικά.

I strongly denounce #Turkey’s decision to convert Hagia Sophia into a mosque. I urge Erdogan to reverse course and restore Hagia Sophia’s remarkable legacy as a museum for people of all faiths and cultures to visit. https://t.co/AUfDgGP9f4