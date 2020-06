Καύσωνας και στην Αρκτική - Το θερμόμετρο έδειξε 38 βαθμούς Κελσίου!

Κλιματικό ...παράδοξο στην Αρκτική, καθώς ο υδράργυρος άγγιξε τους 38 βαθμούς Κελσίου σε πόλη της Σιβηρίας το Σάββατο, γεγονός που προκάλεσε τον προβληματισμό της επιστημονικής κοινότητας. Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφηκε το 1885.

"H πόλη Βερκχογιάνσκ, στην ανατολική Σιβηρία, είναι γνωστή για τους εξαιρετικά ψυχρούς χειμώνες της. Ο υδράργυρος εκτιμάται ότι έφτασε τους 38 βαθμούς", σχολίασε στο Τwitter ο μετεωρολόγος Μίκα Ραντανέν.

Το θερμόμετρο έδειξε 18 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα στην κωμόπολη Βερχογιάνσκ, κάπου 4.700 χλμ. ανατολικά της Μόσχας στον ποταμό Γιάνα της Γιακουτίας, μια περιοχή που το 2014 το Business Insider είχε χαρακτηρίσει "το πιο άθλιο μέρος της Γης", αφού τον χειμώνα ο υδράργυρος δείχνει συχνά κάτω από τους -50 οC και μάλιστα κατέχει και το ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας στον πλανήτη με -67,8 βαθμούς Κελσίου.

Το νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για την Αρκτική σχολίασε και η γνωστή Σουηδέζα ακτιβίστρια κατά της κλιματικής αλλαγής Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Twitter.

Verhojansk north of the Arctic Circle in Siberia recorded +38°C today... https://t.co/qla2lfvxeh