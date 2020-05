Αστυνομικοί στις ΗΠΑ συνέλαβαν συνεργείο του CNN που μετέδιδε LIVE από τον τόπο της εξέγερσης

H άγρια καταστολή των οργισμένων διαδηλωτών στις ΗΠΑ για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ φαίνεται ότι συμβαδίζει με την φίμωση ακόμα και των πιο επίσημων ενημερωτικών φωνών, όπως για παράδειγμα του CNN, ρεπόρτερ του οποίου συνελήφθη LIVE κι ενώ μετέδιδε τα δραματικά γεγονότα στη Μινεάπολη.

Ο δημοσιογράφος του CNN Omar Jimenez τέθηκε υπό κράτηση από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στον τόπο των διαδηλώσεων στη Μινεάπολη, παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστή η ταυτότητά του στους αστυνομικούς.

Την ίδια τύχη είχαν και τα δύο μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου του Jimenez. Η κάμερα του CNN τέθηκε επίσης υπό... κράτηση και μάλιστα συνέχισε να κινηματογραφεί ενώ τα τρία μέλη του CNN ήταν υπο κράτηση με χειροπέδες. Προφανώς οι αστυνομικοί αγνοούσαν ότι η κάμερα ήταν ακόμα σε λειτουργία...

BREAKING: One officer informed Jimenez that he was under arrest without explaining the reason why. Police did not interfere with a white CNN correspondent and his crew at the scene https://t.co/WZwcec435Z